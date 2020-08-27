Корчевников попросил близкого друга не рассказывать о его болезни

Известный советский и российский диктор, актер и телеведущий Владимир Березин отказался комментировать состояние Бориса Корчевникова. Близкий друг семьи телеведущего поведал, что обещал матери актера Ирине Корчевниковой и ему самому не разглашать подробности его болезни.

«Я поговорил с Ириной Леонидовной, они не хотят никакой информации (разглашать — Прим.ред.)», — заявил народный артист РФ в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, речь идет о нюансах и подробностях, неизвестных публике, которые он, как человек близкий к семье, дал обещание не рассказывать.

Недавно стало известно, что Борис Корчевников снова стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Впервые о болезни журналиста заговорили в 2015 году, когда он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Несмотря на успешно проведенную операцию, в последнее время последствия хирургического вмешательства вновь дают о себе знать. Так, участники съемок программы «Судьба человека» рассказали, что Корчевников практически ничего не слышит и якобы читает ответы гостей по губам. При этом, по их словам, ведущий получает подсказки редакторов с помощью планшета.

В то же самое время концертный директор Корчевникова рассказал, что он чувствует себя хорошо и полностью погружен в работу.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, таролог описала, что происходит в жизни Бориса Корчевникова.