«Это беспредел!»: Волочкова обвинила приставов в том, что снова лишилась 200 тысяч
Балерина сообщила, что госорганы «незаконно» завладели ее деньгами.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз при странных обстоятельствах лишилась честно заработанных средств. Подробности вопиющего инцидента селебрити раскрыла в своем Instagram.
Как утверждает артистка, несколько часов назад с ее карты списалась крупная сумма — 192 тысячи рублей, а следом — еще порядка 13 тысяч. Выяснилось, что инициатива исходила от судебных приставов, оштрафовавших Волочкову за рекламу тренажера 3,5 года назад.
Звезда пояснила, что в апреле 2020 года она уже пережила конфликт со стражами правопорядка по данному вопросу. Тогда, по решению суда, Волочкова осталась правой.
«У меня есть на руках определение суда о том, что и в первый раз эта сумма была снята у меня незаконно. Но из чувства уважения к суду я не стану его опубликовывать. А теперь вторничное снятие той же суммы, я считаю беспределом!» — гордо заявила Анастасия.
Действия судебных приставов балерина, не стесняясь, называет «мошенническими». И во многом потому, что представители власти «отказываются выходить на связь», чтобы прояснить ситуацию. Анастасия утверждает, что те намеренно не подходят к телефонам, в то время как она усердно старается до них дозвониться.
«Вам, видимо, есть что скрывать. Я не оставлю эту ситуацию! Многие люди попадают в такие ситуации. Сейчас такое сложное время! У многих нет работы и возможности зарабатывать деньги! А вы грабите без соблюдения закона. У вас совесть есть?! Или чувство стыда за содеянное…» — пообещала Волочкова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова выставила на продажу любимую купель, чтобы оплатить многочисленные штрафы.
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