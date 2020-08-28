Покупка квартиры с маткапиталом: подводные камни процесса и алгоритм действий

Молодые родители не всегда знают, как можно получить материнский капитал и на что его потратить. В ФАН детально разобрались с тем, как получить положенную за рождение детей выплату и как ей распорядиться, не нарушая закон.

В соответствии с российским законодательством, маткапитал можно потратить на обучение детей, направить на накопительную часть пенсии, приобрести товары и услуги, которые помогут ребенку-инвалиду адаптироваться в обществе, либо улучшить жилищные условия.

Под последним подразумевается как приобретение нового, так и реконструкция имеющегося. Ремонт в квартире на существующую выплату сделать нельзя.

Также стоит иметь в виду, что воспользоваться маткапиталом возможно только после достижения ребенком трехлетнего возраста. Но есть исключения. Сразу выплату можно получить, если вы планируете погасить долг по ипотеке, направить средства на первый взнос за квартиру, купленную в ипотеку, либо вам необходимо покрыть расходы, связанные с родами или усыновлением второго ребенка.

Сертификат на выплату необходимо получить в территориальном органе Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Если же вы решили направить средства, выплаченные государством, то нужно помнить о важных моментах. Получив на руки сертификат на материнский капитал, можно приступать к выбору нового жилья, но после его покупки готовьтесь снова вернуться в ПФР со следующим списком документов:

Получите в Росреестре договор, подтверждающий приобретение недвижимости. Перед этим договоритесь с продавцом о способе оплаты, а также о том, что вы планируете погасить часть стоимости сертификатом;

если берете квартиру в ипотеку, на руках должен быть договор о займе;

подготовьте нотариально заверенные бумаги, подтверждающие право собственности на каждого члена семьи;

также потребуются паспорта участников сделки, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и справка о регистрации в квартире.

Будьте готовы к тому, что не каждый продавец готов совершить сделку с использованием материнского капитала, поскольку многие желают получить деньги прямо здесь и сейчас. Обговорите этот момент заранее. При этом банки охотно принимают к оплате государственную выплату. Всем детям также необходимо выделить доли в новом жилье.

Процедура покупки жилья совсем не сложная, однако, если чувствуете себя не уверенно, обратитесь за помощью к юристу, чтобы при составлении договора обойти все так называемые «подводные камни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, на что российские семьи тратят материнский капитал.