Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана

Эфирная новость 17

11-летний ребенок страдает серьезным заболеванием. На его лечение требуется более двух миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал 11-летний Сережа из Северной Осетии.

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. Стандартная химиотерпапия уже не помогает, но шансы на выздоровление есть. Мальчику необходим препарат нового поколения, который стоит чуть больше двух миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 483 тысячи 663 рубля. Спасибо вам!

Тема:
День Добрых Дел
21 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ромы Васильева
20 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ромы Васильева
14 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Капрановой
13 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Капрановой
7 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича
31 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко
30 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Феди Стояненко
24 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Пуршева
23 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Димы Пуршева
17 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
«Делает вид, что слышит»: Соседов рассказал о болезни Корчевникова
11:00
Глава Роспотребнадзора: 80% жертв коронавируса в России — пожилые люди
10:41
Егор Кончаловский одобрил свадьбу 19-летней дочери Марии
10:37
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ 
10:35
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана
10:32
Шушкевич призвал лишить русский язык в Белоруссии статуса государственного

Сейчас читают

У экс-супруги Ефремова похитили более одного миллиона рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Какие подробности личной жизни Фирсов скрывал от Легкоступовой?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок