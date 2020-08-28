Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал 11-летний Сережа из Северной Осетии.

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. Стандартная химиотерпапия уже не помогает, но шансы на выздоровление есть. Мальчику необходим препарат нового поколения, который стоит чуть больше двух миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 483 тысячи 663 рубля. Спасибо вам!