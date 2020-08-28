Родителей перестанут пускать в школы. Роспотребнадзор перевел собрания в онлайн
Также ученикам составят отдельные графики занятий и перемен.
Фото: www.globallookpress.com © Bernd Wüstneck
Доступ родителей российских учеников в школы будет ограничен в целях соблюдения нераспространения коронавирусной инфекции. Как сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, все родительские собрания пока будут проходить в онлайн-формате, пишет ТАСС.
«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда зайдут только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы», — сообщила Яновская.
Кроме того, безопасность учеников будет обеспечена отдельным графиком посещения школы для каждого класса. Не будет в учебных заведениях и единого звонка: каждый класс будет уходить на перемену по собственному расписанию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Минпросвещения оценили готовность школ к новому учебному году.
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