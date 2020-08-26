В Минпросвещения оценили готовность школ к новому учебному году
Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о результатах проверки учебных заведений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru
Владимир Путин провел совещание с министрами. Обсудить планировали вопросы капитального строительства. Но президент предложил начать с другой важной темы — начало нового учебного года. Глава Минпросвещения, Сергей Кравцов, доложил: все школы, детские сады и колледжи проверку прошли, соответствуют нормам — и к 1 сентября готовы.
«Во всех субъектах будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа. Во всех школах, даже там, где еще не выполнены требования Роспотребнадзора, будет организовано горячее питание», — доложил Кравцов.
«Все вопросы, которые вы отметили, они все важны. Но некоторые из них в контексте сегодняшнего дня представляют особый интерес и особую ценность, в том числе организация бесплатного питания. Мы уже несколько раз к этому обращались, я вас попрошу сделать все, чтобы все наши планы были реализованы, причем на всей территории РФ, понятно определенными этапами. Но затягивать это до бесконечности нельзя», — подчеркнул Владимир Путин.
Министру науки и высшего образования Валерию Фалькову поручено не допускать повышения стоимости обучения в вуза. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о стабильной ситуации с коронавирусом в стране. В конце сентября может быть зарегистрирована вакцина центра «Вектор». О желании приобрести российский препарат уже заявили 27 стран.
"Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоуссия подключится к завершающему этапу дополнительному тестированию вакцины и будет одной из первой, которая получит препарат". - отметил глава РФ.
Михаил Мишустин сообщил президенту, что кабмин подготовил национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. До 2024 года там создадут 1267 новых предприятий, на которых появятся свыше ста тысяч рабочих мест.
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