«Не было единой силы»: Глава Башкирии рассказал о протестах против разработки Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал народные волнения экоактивистов, выступающих против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК). Как заявил политик в интервью 5-tv.ru, это был настоящий протест, который региональные власти очень внимательно анализировали.

«Он был пестрый. Не было единой силы. Настолько люди были возмущены ситуацией соды. Были едины в позиции, что Куштау отдавать нельзя. К мнению людей надо было прислушиваться», — сказал Хабиров.

Он добавил, что сам присутствовал на митингах и видел там и «русских, и башкир» разных возрастов.

При этом, подчеркнул Хабиров, в ходе протестов были совершены определенные правонарушения. В частности, он осудил тех, кто предпринял нападения на сотрудников правоохранительных органов, заявив, что по некоторым нарушителям были предприняты решения о судах и арестах.

«Уголовное дело расследуется. Моя личная позиция: трогать сотрудника полиции, нападать на него нельзя. Это противоправно», — произнес Хабиров.

По его словам, когда президент России Владимир Путин на всю страну «вскрыл» проблему и поручил разобраться в ситуации с БСК, сложилось ощущение, что люди начали «отмечать второй день Победы».

Он также отметил, что в тот момент, когда еще можно было наладить диалог, была идея создать совещание и найти компромисс по Куштау. Однако вскоре стало очевидно, что прийти к взаимопониманию не удастся, и Куштау разрабатывать не будут. Тем не менее, жители неоднократно просили Хабирова защитить гору особым статусом. Поэтому, чтобы поставить жирную точку в этом вопросе, глава Башкирии намерен до 4 сентября подписать документ о включении горы в статус особо охраняемой природной территории.

Политик также заметил, что вокруг этой истории всегда было много мнений, лжи и фальсификаций.

«Когда ко мне пришли люди и сказали, что он совершил такое и такое, я сказал: „Дайте мне видео, как он нападал на женщин, как нападал на детей“. Они меня пугали, пугали, ни одного видео в итоге не принесли. Я предложил единственно возможный способ решения этой ситуации: прокуратура», — сказал он.

Хабиров подчеркнул, что по результатам решения прокуратуры станет ясно, как нужно действовать властям, поскольку соответствующие документы придут и к нему, и в районный совет.

Внимание к конфликту вокруг деятельности БСК оказалось привлечено в середине августа, когда жители региона стали выходить на митинги, выступая против разработок компании в заповедной части горы Куштау. Как ранее писал 5-tv.ru, проблема оказалась в фокусе внимания и Владимира Путина, который напомнил, что контрольный пакет акций БСК принадлежит частным лицам. В итоге от приватизации компании государству нанесен ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.