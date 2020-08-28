Видео с места стрельбы в магазине на юге Москвы

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 55

Злоумышленники пытались похитить товар, и когда их незаконные действия попытались пресечь, один из них выстрелил.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Неизвестные устроили стрельбу в одном из магазинов на юге Москвы. По данным ГУ МВД, в результате происшествия никто не пострадал. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места инцидента.

По предварительной информации, около девяти вечера в супермаркете на Медынской улице злоумышленники пытались похитить товар. Однако сотрудники магазина хотели пресечь нарушение. В результате конфликта один из нарушителей выстрелил, после чего вместе с другими скрылся с места происшествия.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, проводится проверка. Информация о случившемся уточняется.

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