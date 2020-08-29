Видео: Депутату фракции «Слуга народа» подожгли машину

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Карина Бернтгольц
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Гео Лерос заявил, что вина в произошедшем частично лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

Фото, видео: Facebook / geo.ya.1

Украинскому депутату от фракции «Слуга народа» Гео Леросу подожгли машину. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook, приложив видео со своим автомобилем, который тушат пожарные. В подписи к публикации Леросу со ссылкой на очевидцев рассказал, что хлопок услышали жители квартиры на 14 этаже.

«Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь», — отметил возмущенный украинский депутат.

Как пишет издание Страна.ua, позже Леросу посетовал, что злоумышленников могут прикрывать в Киеве и намекнул на то, что президент Владимир Зеленский построил такое государство, где возможны подобные инциденты.

«Это выбор Зеленского». — подчеркнул депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что злоумышленники расстреляли автобус под Харьковом.

Видео: Депутату фракции «Слуга народа» подожгли машину

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Facebook / geo.ya.1

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Facebook / geo.ya.1

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Facebook / geo.ya.1

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