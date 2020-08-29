🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 августа, Луна перешла в знак Козерога. Это значит, что представителям всех знаков зодиака нужно четко определить свои цели и работать над собой. Велика вероятность, что приблизиться к желаемому все-таки получится.

♈ Овен

Овны, вот уже несколько дней вы беспрестанно творите. Окружающие поражаются вашей глубине мысли и уникальным идеям, которые рождаются в вашей голове. Однако на выходных вам следует переключиться. Необходимо взять передышку. Вот увидите, после небольшого релакса вы вернетесь к работе полные энергии и сил.

Космический совет: отдохните от работы.

♉ Телец

Тельцы, планирование и жизнь по расписанию — это не про вас. Вы привыкли решать задачи спонтанно, и в этом кроется ваше огромное преимущество. Кто кроме вас может найти нестандартный подход к решению рутинных проблем и выкрутиться из самой неловкой ситуации? Карты вам в руки. Сегодня у вас получится все, не сомневайтесь.

Космический совет: ищите нестандартные подходы к стандартным вещам.

♊ Близнецы

Близнецы, впереди вас ждут серьезные перемены. Это слегка пугает вас, однако не стоит бояться открыться неизведанному. Только тот, кто рискует, может покорить самые высокие вершины и преодолеть себя.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♋ Рак

Раки, иногда, для того чтобы выиграть надо проиграть. Вы когда-нибудь слышали об этом? Например, при споре со своей второй половинкой лучше уступить и благодаря этому добиться гармонии и взаимопонимания в отношениях. Звезды советуют вам быть мягче и внимательнее со своим партнером.

Космический совет: научитесь признавать поражение.