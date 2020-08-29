«В детстве не любила музыку»: сестра Димы Билана о начале карьеры, фобиях и дурном характере

Победителя «Евровидения» Диму Билана в России знают все. А вот о том, что у него есть младшая сестра Анна, (настоящая фамилия артиста, пока он ее не сменил в начале музыкальной карьеры — Прим.ред.), известно лишь самым ярым поклонникам. После долгих поисков своего призвания 25-летняя девушка решила пойти по стопам брата и заявить о себе как о певице. За небольшой промежуток времени она успела выпустить пару треков и снять клип, а также окончить режиссерские курсы в США. О том, как менялось ее отношение к музыке, в чем проявлялся дурной характер, и какую фобию пришлось перебарывать для съемок клипа, Анна Белан (сценический псевдоним OTANA — Прим. ред.) рассказала в интервью 5-tv.ru.

Детство и юность

Выросла начинающая артистка в Кабардино-Балкарии. В девять лет случился ее первый визит в столицу — тогда брат с сестрой позвали ее в гости. Но долго, по словам Анны, они не вытерпели — сказался дурной характер, которым она славилась в детстве.

«Успела поджить я где-то месяц, а потом они от меня „отказались“, потому что это было невыносимо. Я была очень тяжелым ребенком. Я была гиперэнергичной, никто не мог со мной справиться. Я могла в метро залезть на перила, и сестра не могла меня поймать. Я просто брала и делала это», — вспоминает Анна.

После окончания четвертого класса в Кабардино-Балкарии Анна все-таки перебралась в Москву. Здесь девушка начала поиск себя. Брат, по ее словам, помогал, как мог — оплатил режиссерские курсы в США, чтобы поддержать увлечение сестры. Но постепенно она признала — от судьбы не уйдешь, ей суждено пойти по стопам старшего брата. Хотя все детство занятия вокалом не вызывали в Анне ничего кроме отвращения.

«В детстве, скажу честно, я не любила музыку, не понимала ее. Я занималась академическим вокалом, и не любила это. После этого в Штатах у меня была депрессия, я долго думала, не понимала, чем мне заниматься. Однажды я попросила дать мне знак — где мне себя искать, и через неделю я познакомилась с компанией, которая мне показала очень крутую электронную музыку. У меня произошел какой-то коннект с музыкой, и после этого я начала все по-другому воспринимать. Это было в 2018 году: я съездила на Burning Man, а где-то за полгода до этого я начала увлекаться музыкой», — рассказала певица.

«У меня случилась жуткая истерика»

Быть в глазах публики «сестрой Билана» девушка не хочет, хоть и понимает, что первое время будет ассоциироваться с его фигурой. Чтобы дистанцироваться, она выбрала псевдоним — OTANA. Пока знаменитый родственник всячески поддерживает выбор младшей сестры. Например, именно он дал ей возможность первый раз выйти на большую сцену. Два дня выступлений на разогреве у брата сейчас Анна вспоминает со смешанными чувствами.

«Я открывала двумя песнями концерт. Это было очень тяжело. Во-первых, я хотела не опустить планку, выступить и не подвести, в первую очередь, его. Потом я уже думала о себе. Во второй день, когда я уже выступила, у меня случилась жуткая истерика — просто весь концерт я проревела в гримерке. Но ощущения, когда ты на сцене, были просто неописуемые!» — поделилась Анна.

Несмотря на то, что второй день был особенно напряженным, публика принимала ее намного теплее. В тот момент она поняла, что ее переживания стоят затраченных усилий.

О борьбе со страхом

Как говорил Инокентий Смоктуновский, жизнь артиста сопряжена с действительным нервными затратами. А иногда и с настоящим риском! Например, во время съемок клипа на песню «Утопия» начинающая певица едва не утонула. По ее словам, ей пришлось по-настоящему бороться со страхом, чтобы преодолеть эту ступень на пути к творческому успеху.

«Я боюсь воды. У меня есть такая фобия — боюсь, что мне не хватит воздуха. А на съемках надо было прежде, чем нырять, полностью выдыхать, и находиться там без возможности даже вдохнуть. Это было очень сложно. Мне очень много воды попало в легкие. И было страшно: когда я прыгала, меня накрывало платьем, а оно было очень тяжелое. Но это было классное ощущение, когда ты перебарываешь в себе что-то. Я так выросла после этого!» — вспоминает начинающая звезда.

Во многом справиться со стрессом Анне помогла съемочная группа. Однако следующий клип девушка уже хочет режиссировать сама — недаром же она училась этому мастерству в Штатах! Что за песня получит видеооформление, артистка пока не раскрывает, но уже анонсирует — скоро выйдет два новых сингла, один из которых будет танцевальным.

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