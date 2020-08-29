«Потрепала меня жизнь»: Игорь Николаев ужаснулся своему изображению

Певец и композитор Игорь Николаев отличается не только уникальными музыкальными способностями, но и отменным чувством юмора, что часто демонстрирует своим поклонникам.

На этот раз в микроблоге Instagram Николаев опубликовал граффити со своим портретом на старой облезлой стене заброшенного здания. Изображение певца с кружкой пива в руке на фоне российского флага изрядно облупилось, о чем не мог не пошутить Николаев.

«Даа… Потрепала меня жизнь. Из меня получилась неплохая мишень», — прокомментировал певец публикацию.

Instagram @igor_nikolaev_music

Фанаты музыканта оценили юмор своего кумира. Под снимком они оставили сотни «смеющихся» смайликов и тоже начали шутить над портретом.

«Ничего не скажешь, народный любимчик»;

«Главное, что пиво из руки не вывалилось!»;

«Игорь, у вас ус отпал…» — писали фолловеры.

Немногие из фанатов заметили еще одну «шутку для внимательных». Николаев поставил под фотографией хэштег #труднобытьмемом, что рассмешило поклонников еще сильнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой.