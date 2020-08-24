«Когда музыка в крови»: Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой

Певец Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой сейчас отдыхает в Юрмале. Кадрами с отдыха поделилась жена музыканта в Instagram.

Судя по всему, предполагалось, что звездную семью фотографируют — сама Юлия и дочка Вероника старательно позируют. В то же время глава семейства просто ушел в пляс, не устояв перед оркестром цирка Cirque du Soleil.

«Когда готовились к фото, а получилось видео», — пояснила Проскурякова.

Instagram @uliaveronika

Фанаты пришли в восторг от милого и в то же время зажигательного ролика с Николаевым.

«Очень здорово и зажигательно получилось»;

"Когда музыка в крови";

«Игорь — молодой юноша! Красавцы!»;

«Игорь, вы класс!» — написали они в комментариях

Юлии Проскуряковой на днях исполнилось 38 лет, а ее супругу Игорю Николаеву уже 60. Но это не мешает ему быть молодым душой. Юлия когда-то была фанаткой исполнителя, но последние десять лет является его законной женой, несмотря на серьезную разницу в возрасте.

Ранее 5-tv.ru, чем Юлия Проскурякова объяснила полеты на частном самолете в отпуск.