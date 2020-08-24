«Когда музыка в крови»: Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой
Видео с зажигательными танцами музыканта на своей странице в Instagram опубликовала его супруга Юлия Проскурякова.
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Фото, видео: Instagram @uliaveronika
Певец Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой сейчас отдыхает в Юрмале. Кадрами с отдыха поделилась жена музыканта в Instagram.
Судя по всему, предполагалось, что звездную семью фотографируют — сама Юлия и дочка Вероника старательно позируют. В то же время глава семейства просто ушел в пляс, не устояв перед оркестром цирка Cirque du Soleil.
«Когда готовились к фото, а получилось видео», — пояснила Проскурякова.
Фанаты пришли в восторг от милого и в то же время зажигательного ролика с Николаевым.
«Очень здорово и зажигательно получилось»;
"Когда музыка в крови";
«Игорь — молодой юноша! Красавцы!»;
«Игорь, вы класс!» — написали они в комментариях
Юлии Проскуряковой на днях исполнилось 38 лет, а ее супругу Игорю Николаеву уже 60. Но это не мешает ему быть молодым душой. Юлия когда-то была фанаткой исполнителя, но последние десять лет является его законной женой, несмотря на серьезную разницу в возрасте.
Ранее 5-tv.ru, чем Юлия Проскурякова объяснила полеты на частном самолете в отпуск.
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