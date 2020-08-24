«Когда музыка в крови»: Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой

|
Анастасия Шадская
13

Видео с зажигательными танцами музыканта на своей странице в Instagram опубликовала его супруга Юлия Проскурякова.

Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Певец Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой сейчас отдыхает в Юрмале. Кадрами с отдыха поделилась жена музыканта в Instagram.

Судя по всему, предполагалось, что звездную семью фотографируют — сама Юлия и дочка Вероника старательно позируют. В то же время глава семейства просто ушел в пляс, не устояв перед оркестром цирка Cirque du Soleil.

«Когда готовились к фото, а получилось видео», — пояснила Проскурякова.

Instagram @uliaveronika

Фанаты пришли в восторг от милого и в то же время зажигательного ролика с Николаевым.

«Очень здорово и зажигательно получилось»;

"Когда музыка в крови";

«Игорь — молодой юноша! Красавцы!»;

«Игорь, вы класс!» — написали они в комментариях

Юлии Проскуряковой на днях исполнилось 38 лет, а ее супругу Игорю Николаеву уже 60. Но это не мешает ему быть молодым душой. Юлия когда-то была фанаткой исполнителя, но последние десять лет является его законной женой, несмотря на серьезную разницу в возрасте.

Ранее 5-tv.ru, чем Юлия Проскурякова объяснила полеты на частном самолете в отпуск.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
«Когда музыка в крови»: Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой
9:13
Более 600 человек получили награды за возведение Главного храма ВС в Подмосковье
9:01
Трамп допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем
8:55
Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?
8:39
«Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
8:23
Актер из фильма «Три толстяка» умер в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок