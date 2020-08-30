Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером с 20-этажный дом на огромной скорости несется к Земле. По данным NASA, на критически близкое расстояние к планете — в три раза меньше, чем удаленность Луны — болид подойдет уже 1 сентября 2020 года.

По данным астрономов, всего в 120 тысячах километров от земной поверхности астероид окажется в 19.12 по московскому времени. Отмечается, что скорость его полета — 8,16 километра в секунду. Размеры космического объекта составляют порядка 22-49 метров.

2011 ES4 is an Apollo near-Earth asteroid roughly 25 meters (82 feet) in diameter. It was discovered in March 2011 and on September 1, 2020 is expected to have a very close encounter with Earth flying at 0.19 LD (lunar distances) or about 73,000 km [more: https://t.co/ElZemcdVqK] pic.twitter.com/fPrzDOJ6FZ — Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2020

Как сообщили в космическом агентстве, 2011 ES4 относится к группе «Апполонов» — астероидов, периодически пересекающих орбиту Земли. По словам специалистов, несмотря на «близкое расстояние», бояться падения космического тела все же не стоит. Эксперты ожидают, что он благополучно пролетит по своей траектории, не задев планету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный астероид VP1 приблизиться на близкое расстояние к Земле уже в конце 2020 года.