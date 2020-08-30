Астероид размером с 20-этажный дом несется к Земле — видео

|
Виктория Андреева
56

Специалисты NASA назвали дату максимального сближения болида с поверхностью планеты.

Астероид размером с 20-этажный дом несется к Земле — видео

Фото: www.globallookpress.com / ESA

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером с 20-этажный дом на огромной скорости несется к Земле. По данным NASA, на критически близкое расстояние к планете — в три раза меньше, чем удаленность Луны — болид подойдет уже 1 сентября 2020 года.

По данным астрономов, всего в 120 тысячах километров от земной поверхности астероид окажется в 19.12 по московскому времени. Отмечается, что скорость его полета — 8,16 километра в секунду. Размеры космического объекта составляют порядка 22-49 метров.

Как сообщили в космическом агентстве, 2011 ES4 относится к группе «Апполонов» — астероидов, периодически пересекающих орбиту Земли. По словам специалистов, несмотря на «близкое расстояние», бояться падения космического тела все же не стоит. Эксперты ожидают, что он благополучно пролетит по своей траектории, не задев планету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный астероид VP1 приблизиться на близкое расстояние к Земле уже в конце 2020 года.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:03
«Кто в доме хозяин?»: какие поступки женщин страшно пугают мужчин
6:51
Астероид размером с 20-этажный дом несется к Земле — видео
6:39
Реакция Запада на научный прорыв: Почему России мешают продвигать вакцину против COVID
6:11
Видео: Итоги первого дня третьего этапа российской Дрифт Серии на «Игоре Драйв»
5:55
Мост обрушился в результате дождей в Приморье — фото
5:48
«Вы идеал женщины»: Поклонники растрогали певицу Валерию нежным письмом

Сейчас читают

Добровинский иронично ответил Джигурде на обвинение в «подлоге улик» по делу Ефремова
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок