«Иждивенцы»: историк высмеяла партнерство Украины и Канады

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Соглашение между странами было заключено сроком на 100 лет.

Какие отношения между Украиной и Канадой сейчас

Фото: IMAGO/Christine Roth/ТАСС

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Историк Гавришко высмеяла столетнее партнерство между Украиной и Канадой

Украинский историк Марта Гавришко поделилась мнением, касающимся декларации о партнерстве между главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом она написала в своем профиле в социальной сети X.

«Итак, неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет?» ­- саркастически отреагировала Гавришко.

Документ сроком действия в 100 лет подразумевает собой сотрудничество в сфере обороны, торговли, энергетики и критически важных полезных ископаемых. Дополнительно страны заключили соглашение о поставке Киеву критически важных перехватчиков для противовоздушной обороны на 350 миллионов канадских долларов — 253 миллиона долларов США.

Вдобавок к этому историк подчеркнула, что, исходя из нынешнего положения дел, в налоговой декларации каждого канадца в разделе «Иждивенцы» должен появиться новый пункт расходов: «Зеленский и вся его свита».

Ранее 5-tv.ru сообщал о поездке Зеленского в Канаду и о мнимой угрозе его самолету, вылетавшему из аэропорта Кишинева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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