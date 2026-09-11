«Иждивенцы»: историк высмеяла партнерство Украины и Канады

Соглашение между странами было заключено сроком на 100 лет.
Фото: IMAGO/Christine Roth/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Историк Гавришко высмеяла столетнее партнерство между Украиной и Канадой
Украинский историк Марта Гавришко поделилась мнением, касающимся декларации о партнерстве между главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом она написала в своем профиле в социальной сети X.
«Итак, неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет?» - саркастически отреагировала Гавришко.
Документ сроком действия в 100 лет подразумевает собой сотрудничество в сфере обороны, торговли, энергетики и критически важных полезных ископаемых. Дополнительно страны заключили соглашение о поставке Киеву критически важных перехватчиков для противовоздушной обороны на 350 миллионов канадских долларов — 253 миллиона долларов США.
Вдобавок к этому историк подчеркнула, что, исходя из нынешнего положения дел, в налоговой декларации каждого канадца в разделе «Иждивенцы» должен появиться новый пункт расходов: «Зеленский и вся его свита».
Ранее 5-tv.ru сообщал о поездке Зеленского в Канаду и о мнимой угрозе его самолету, вылетавшему из аэропорта Кишинева.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
42%
Нашли ошибку?