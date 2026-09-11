Набиуллина: Банк России ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции

Центральный банк (ЦБ) России ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции, однако пока не обсуждает снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе заседания совета директоров.

Почему ЦБ пока не обсуждает снижение ключевой ставки

На заседании совета директоров 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. По словам Набиуллиной, основным предметом обсуждения было именно сохранение действующего уровня.

«Содержательно не обсуждали снижение ставки», — заявила глава ЦБ.

Она пояснила, что регулятор сейчас отмечает рост проинфляционных рисков и уделяет этому фактору особое внимание. При этом сохранение действующей ставки оставляет пространство для ее снижения в дальнейшем.

Когда инфляция снова начнет устойчиво снижаться

Банк России ожидает, что устойчивое снижение инфляции возобновится по мере того, как будут сходить на нет последствия временного сокращения производственных возможностей.

По словам Набиуллиной, такой сценарий возможен при условии сдержанного роста совокупного спроса. Если спрос будет увеличиваться быстрее, чем предложение, давление на цены может сохраниться.

При этом ЦБ будет считать снижение инфляции устойчивым только в том случае, если аналогичная тенденция будет наблюдаться и в инфляционных ожиданиях.

Для оценки ситуации регулятору необходимо получить больше данных. Они должны позволить определить масштаб и продолжительность влияния временных факторов на инфляцию. В числе таких факторов Набиуллина отдельно назвала ситуацию на рынке топлива.

Что происходит с производственными мощностями

ЦБ исходит из того, что выбывшие производственные мощности будут постепенно восстановлены до конца 2026 года. Набиуллина заявила, что такая предпосылка заложена в базовый сценарий регулятора. При его формировании учитывались меры правительства, направленные на восстановление выбывших экономических мощностей и их защиту.

«Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года», — сказала она.

При этом ЦБ продолжит следить за развитием ситуации. Если восстановление производства займет больше времени, чем предполагается в базовом сценарии, ограничение предложения сохранится дольше. В таком случае, по словам Набиуллиной, давление на цены может усилиться.

Как кредитование влияет на спрос

Еще одним фактором, который Банк России учитывает при оценке инфляционных рисков, остается динамика кредитования. Набиуллина заявила, что в последние месяцы рост розничного кредитования оставался достаточно умеренным. Особенно это заметно, если исключить ипотеку.

При этом в корпоративном сегменте ситуация изменилась. В июле кредитование компаний ускорилось после сдержанной динамики, которая наблюдалась в первый месяц лета.

Глава ЦБ отметила, что рост корпоративного кредитования, как и более существенный бюджетный стимул, в конечном счете может способствовать увеличению совокупного спроса. Поэтому регулятору необходимо учитывать не только состояние цен, но и изменения в кредитной активности и бюджетной политике.

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