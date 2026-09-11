Страны БРИКС обеспечили более 40% мирового ВВП

Страны БРИКС обеспечивают половину прироста мирового ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового совета стран-участниц объединения в Нью-Дели.

«За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС. Тогда как вклад „Большой семерки“ составил всего 29%» — отметил российский лидер.

По словам Путина, 49% мирового ежегодного прироста ВВП обеспечивают государства БРИКС. Также он подчеркнул, что вклад стран G7 в развитие мировой экономики гораздо меньше и равняется 18%.

Президент сообщил, что государства БРИКС обладают огромными динамичными внутренними рынками и проходят через процесс быстрой урбанизации. Также положительная динамика проявляется в том, что национальные компании все громче заявляют о себе как глобальные игроки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, несмотря на санкции, Россия вошла в тройку стран БРИКС по числу исследований в сфере ИИ.

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