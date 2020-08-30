Популярный певец Эмин Агаларов, несмотря на высокую занятость, каждую лишнюю минуту старается проводить со своими детьми — полуторагодовалой дочерью Афиной от модели Алены Гавриловой, сыновьями Микаилом и Али, а также приемной дочерью Аминой от брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

Недавно, артист вновь собрал всех малышей и устроил «тусовочный» день. В личном Instagram-аккаунте он поделился кадрами с прогулки.

Как и любой родитель, Эмин старается провести время с максимальной пользой для подростков, а потому постоянно придумывает для них интересные приключения. В эти выходные, к примеру, семья бороздила водные глади на яхте. Счастливы были все от мала до велика. Амине же особо повезло: любимый папа разрешил посидеть за штурвалом судна.

Молодежь играла и веселилась от рассвета до заката. Вечером же Эмин накормил наследников вкусным и сытным ужином.

«В конце концов, мы все равно вместе!» — подписал трогательный снимок Агаларов.

Instagram @eminofficial

В комментариях к фотоотчету с прогулки пользователи не переставали отмечать, что Эмин — прекрасный отец. Многие удивлялись, как певцу удается совмещать творчество и семью.

«Счастья вам и вашим детям!»

«Эмин, вы просто чудо! Малышам очень повезло!»

«Боже, как трогательно! Вы очаровательны!»

«Ну, прям настоящая тусовка! Эмин — мужик!» —писали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Эмина Агаларова с детьми, произведшее фурор в сети.