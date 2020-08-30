«Настоящая тусовка!» — Эмин Агаларов устроил детям праздник с катанием на яхте
Известный певец порадовал наследников в последние деньки уходящего лета.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Популярный певец Эмин Агаларов, несмотря на высокую занятость, каждую лишнюю минуту старается проводить со своими детьми — полуторагодовалой дочерью Афиной от модели Алены Гавриловой, сыновьями Микаилом и Али, а также приемной дочерью Аминой от брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой.
Недавно, артист вновь собрал всех малышей и устроил «тусовочный» день. В личном Instagram-аккаунте он поделился кадрами с прогулки.
Как и любой родитель, Эмин старается провести время с максимальной пользой для подростков, а потому постоянно придумывает для них интересные приключения. В эти выходные, к примеру, семья бороздила водные глади на яхте. Счастливы были все от мала до велика. Амине же особо повезло: любимый папа разрешил посидеть за штурвалом судна.
Молодежь играла и веселилась от рассвета до заката. Вечером же Эмин накормил наследников вкусным и сытным ужином.
«В конце концов, мы все равно вместе!» — подписал трогательный снимок Агаларов.
В комментариях к фотоотчету с прогулки пользователи не переставали отмечать, что Эмин — прекрасный отец. Многие удивлялись, как певцу удается совмещать творчество и семью.
«Счастья вам и вашим детям!»
«Эмин, вы просто чудо! Малышам очень повезло!»
«Боже, как трогательно! Вы очаровательны!»
«Ну, прям настоящая тусовка! Эмин — мужик!» —писали восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Эмина Агаларова с детьми, произведшее фурор в сети.
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