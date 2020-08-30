«Я их разнесу в суде!» — Эльман Пашаев указал на несостыковки в деле Ефремова
Защитник заслуженного артиста РФ назвал видео с места ДТП «фейком низкой пробы».
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев указал на ряд несостыковок в деле о смертельном ДТП с участием актера, которые, по его словам, позволят ему «разнести» оппонентов в суде.
Как утверждает защитник, несмотря на большое количество камер в центре Москвы, нет ни одной записи, которая показала бы, как Ефремов едет к месту аварии. В частности, отсутствует фрагмент, на котором заслуженный артист мог посадить в машину другого человека и уступить ему водительское место.
По мнению Пашаева, перед поворотом на Садовое кольцо актер вполне мог кого-то заметить на тротуаре, остановиться и подобрать его. Затем выйти из машины, уступить руль неизвестному другу и пересесть на пассажирское сиденье.
Он также назвал видео с места ДТП «фейком низкой пробы». Адвокат обратил внимание на то, что на кадрах, где Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии, на нем — темная обувь, а когда выходит из машины — белые кроссовки. Пашаев иронично поинтересовался, каким образом актер мог так быстро переобуться.
«Я их разнесу в суде просто! Это постановка низкого уровня. Настолько непрофессионально», — негодовал Пашаев в эфире телеканала НТВ.
Ранее защитник Ефремова неоднократно заявлял, что лицо, находившееся за рулем иномарки актера уже установлено, и это «весьма известный человек». Вместе с тем пока никаких доказательств в подтверждение своим словам юрист не представил.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский отреагировал на обвинение Джигурды в «подлоге улик».
- 30 авг
- Добровинский иронично ответил Джигурде на обвинение в «подлоге улик» по делу Ефремова
- 29 авг
- Джигурда подал заявление против адвоката потерпевших по делу Ефремова
- 28 авг
- «Обломались!» — Пашаев раскрыл подробности дела о мошенничестве
- 27 авг
- На свидетеля в деле Ефремова «объявили охоту» и пообещали награду тому, кто его найдет
- 27 авг
- Адвокат Ефремова пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве
- 26 авг
- «Шоу уродов»: Политолог Сатановский резко высказался о деле Ефремова
- 26 авг
- Адвоката Ефремова вызвали в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
- 26 авг
- «Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
- 26 авг
- Когда завершится суд по делу Ефремова — мнение Добровинского
- 26 авг
- Участие Пашаева в суде по Ефремову не повлияет на уголовное дело против него
Читайте также
83%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?