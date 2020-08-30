Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев указал на ряд несостыковок в деле о смертельном ДТП с участием актера, которые, по его словам, позволят ему «разнести» оппонентов в суде.

Как утверждает защитник, несмотря на большое количество камер в центре Москвы, нет ни одной записи, которая показала бы, как Ефремов едет к месту аварии. В частности, отсутствует фрагмент, на котором заслуженный артист мог посадить в машину другого человека и уступить ему водительское место.

По мнению Пашаева, перед поворотом на Садовое кольцо актер вполне мог кого-то заметить на тротуаре, остановиться и подобрать его. Затем выйти из машины, уступить руль неизвестному другу и пересесть на пассажирское сиденье.

Он также назвал видео с места ДТП «фейком низкой пробы». Адвокат обратил внимание на то, что на кадрах, где Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии, на нем — темная обувь, а когда выходит из машины — белые кроссовки. Пашаев иронично поинтересовался, каким образом актер мог так быстро переобуться.

«Я их разнесу в суде просто! Это постановка низкого уровня. Настолько непрофессионально», — негодовал Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Ранее защитник Ефремова неоднократно заявлял, что лицо, находившееся за рулем иномарки актера уже установлено, и это «весьма известный человек». Вместе с тем пока никаких доказательств в подтверждение своим словам юрист не представил.

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