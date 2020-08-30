Добровинский иронично ответил Джигурде на обвинение в «подлоге улик» по делу Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал подачу в отношении него искового заявления шоуменом Никитой Джигурдой.

Как сообщалось ранее, в своем требовании артист просит суд привлечь юриста к уголовной ответственности за «подлог улик» с целью упечь Ефремова за решетку и очернить его репутацию. Речь шла, в частности, о видеоролике с места ДТП при участии именитого актера, на котором видно, кто и когда после аварии выходит из его внедорожника.

Джигурда настаивал, что лично заказал экспертизу на наличие монтажа в записи у «смелого и именитого» специалиста. Тот якобы подтвердил догадки шоумена и заключил, что идентификация виновника аварии на данном ролике невозможна с научно-технической точки зрения». Из этого Никита сделал вывод, что приложенное к делу Ефремова доказательство таковым не является.

«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев (Эльман Пашаев — адвокат Михаила Ефремова — Прим. ред.)», — заявил Добровинский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Смертельное ДТП при участии Михаила Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. По версии следствия, актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины — курьер Сергей Захаров — скончался в больнице. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться». Позже от всех признательных показаний он отказался.

Линия защиты адвоката актера Эльмана Пашаева стоится на отказе от признания вины, а также попытке доказать, что за рулем внедорожника Ефремова в роковой вечер был кто-то другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Александр Добровинский высказал предположение, когда суд вынесет приговор Михаилу Ефремову.