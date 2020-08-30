Неожиданная смена фаворитов: результаты третьего этапа российской Дрифт Серии на «Игоре Драйв»

На автодроме «Игора Драйв» под Петербургом в воскресенье 30 августа состоялся третий этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Победителем стал Роман Тиводар, набравший 214 баллов. На втором месте оказался пилот Дмитрий Ермохин (191 балл). Третьим стал Кристапс Блушс (164 балла).

Результаты чемпионата стали неожиданными для болельщиков, поскольку главными фаворитами гонки являлись двукратный чемпион мира Георгий Чивчян и вице-чемпион мира Аркадий Цареградцев. Последний стал лидером гонки по результатам первого дня третьего этапа RDS GP, который проводился 29 августа.

Несмотря на дождь, посмотреть на заключительный этап одного из самых зрелищных мероприятий российского автоспорта пришло немало любителей автогонок. По словам одного из зрителей, чемпионат привлекает своей «атмосферой» и «драйвом». Некоторые болельщики приехали на автодром «Игора Драйв» из других городов России.

«Даже „Формула 1“ не так интересна, как Дрифт, и из-за этого мы и приходим, терпим такую погоду. Мы сами из Подмосковья, сюда надо добраться, доехать, в целом мы все этапы посещаем», — рассказал один из зрителей.

Третий этап Гран При Российской Дрифт Серии проходил на самой современной и скоростной трассе страны «Игоре Драйв» с 29 по 30 августа. За выход в 1/8 финала боролись более 40 звездных гонщиков России, Белоруссии и Украины. Кроме этого, в чемпионате приняли участие гонщики из Санкт-Петербурга: разработчик первого российского гиперкара Flanker F Сергей Кабаргин, Аркадий Пучинин, Иван Куренбин и многие другие.

RDS GP проводится в России с 2010 года. За прошедшее с начала первых соревнований время серия превратилась в самый значимый и ожидаемый чемпионат по дрифту в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Игоре Драйв» прошло фееричное шоу первого автотеатра в России.