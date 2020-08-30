Пьяный Депардье заявил, что не хочет быть французом и предпочитает Россию

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Светлана Шевченко
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Известного актера в Париже остановили сотрудники полиции во время управления скутером. Он не только нарушил ПДД, но и оказался нетрезв.

Пьяный Депардье заявил, что не хочет быть французом и предпочитает Россию

Фото: www.globallookpress.com / Laurie Dieffembacq

Известного актера Жерара Депардье французские полицейские остановили в пятницу вечером в центре Париже за рулем скутера. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает издание Point.

Знаменитость нарушил правила ПДД, выехав за ограничительную линию и проехав на запрещающий сигнал светофора. Полицейские предположили, что водитель пьян и попросили его подуть в алкотестер. Мужчина снял шлем, и они узнали в нем Жерара Депардье. «Позитивно настроенный актер», как уточняет издание, «надул» 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха и признался, что выпил перед поездкой два бокала пива.

О задержании знаменитости полицейские доложили своему начальству, после чего на место отправился дежурный офицер. Кроме того, с ними связался комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства, попросив их лишь устно опросить актера. Депардье был доставлен в комиссариат, где ему сделали второй тест на алкоголь, который показал уже 0,4 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Так что протокол на знаменитость все же составили.

К слову, Депардье из комиссариата забирали уже его друзья. Скутер полицейские задержали. При этом актер заявил правоохранителям, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию, а также Владимира Путина. Российский паспорт французский актер получил в январе 2013 года и в настоящее время прописан в Новосибирске.

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