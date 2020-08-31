«Стареющие телеса»: полуголый Тарзан не смог «возбудить» толпу

Супруг Наташи Королевой, стриптизер и актер Тарзан, решил порадовать подписчиков своего микроблога в Instagram очередным смелым снимком почти без одежды. Но вышло не слишком удачно.

На новом фото Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана — Прим.ред.) позирует в профиль в одних стрингах, откинув длинные волосы назад.

«Движение», — назвал он кадр.

Instagram @tarzan___official

Тарзану в этом году стукнуло уже 50, но муж Наташи Королевой не стесняется выставлять свою фигуру на суд толпы. Обычно та встречает его благосклонно — но не в этот раз. Пользователи сети нашли у звезды массу изъянов.

«Может, уже хватит стареющие телеса выставлять?»;

«Тьфу блин, я думала у мужиков целлюлита не бывает»;

«Сергей, а где вы стринги покупаете?» — живо отреагировали на обновление его блога подписчики.

Не все комментарии носили негативный характер. Некоторые искреннее пожалели любимчика, а другие и вовсе кинулись на его защиту.

«Что-то стал худым очень?»;

«Нигде не видно стареющей кожи!»;

«Всем бы так в 50 выглядеть!» — поддержали его они.

Тарзан и Наташа Королева женаты уже 17 лет. Все эти годы их не перестают обсуждать в сети, хотя пара счастлива вместе и воспитывает общего сына. Именно статус отца часто становится причиной осуждения поведения Тарзана.

Ранее 5-tv.ru показывал откровенный снимок от Тарзана.