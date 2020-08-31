«Стареющие телеса»: полуголый Тарзан не смог «возбудить» толпу
Демонстрация фигуры в одних плавках от Сергея Глушко вызвала волну неодобрения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @tarzan___official
Супруг Наташи Королевой, стриптизер и актер Тарзан, решил порадовать подписчиков своего микроблога в Instagram очередным смелым снимком почти без одежды. Но вышло не слишком удачно.
На новом фото Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана — Прим.ред.) позирует в профиль в одних стрингах, откинув длинные волосы назад.
«Движение», — назвал он кадр.
Тарзану в этом году стукнуло уже 50, но муж Наташи Королевой не стесняется выставлять свою фигуру на суд толпы. Обычно та встречает его благосклонно — но не в этот раз. Пользователи сети нашли у звезды массу изъянов.
«Может, уже хватит стареющие телеса выставлять?»;
«Тьфу блин, я думала у мужиков целлюлита не бывает»;
«Сергей, а где вы стринги покупаете?» — живо отреагировали на обновление его блога подписчики.
Не все комментарии носили негативный характер. Некоторые искреннее пожалели любимчика, а другие и вовсе кинулись на его защиту.
«Что-то стал худым очень?»;
«Нигде не видно стареющей кожи!»;
«Всем бы так в 50 выглядеть!» — поддержали его они.
Тарзан и Наташа Королева женаты уже 17 лет. Все эти годы их не перестают обсуждать в сети, хотя пара счастлива вместе и воспитывает общего сына. Именно статус отца часто становится причиной осуждения поведения Тарзана.
Ранее 5-tv.ru показывал откровенный снимок от Тарзана.
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