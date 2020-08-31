Упадет или нет? Экономист сделал прогноз на курс рубля на осень

Россияне могут выдохнуть — с окончанием лета рубль падать не будет. При этом будут наблюдаться скачки иностранной валюты, доллара США и евро. Таково мнение экономиста Никиты Масленникова, пишет URA.RU.

Экономист предположил, что есть сразу несколько причин, почему меняются в большую сторону курсы евро и доллара США. Скорее всего, длиться это будет недолго.

«Ситуация во многом связана с геополитическими факторами — обстоятельствами в Белоруссии и реакцией на это Евросоюза», — заявил он.

Подобная нестабильность может сохраниться до конца текущего года, причем коснется это и завязанных на американцев и европейцев валюты других государств. Поводом могут стать локальные события вроде президентских выборов в США или новые санкции в адрес России.

«Курсы стабилизируются и евро несколько отступит. Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — сделал оптимистичный прогноз Масленников.

А вот рубль, несмотря на все это, сможет сохранить высокую волатильности улучшить показатели.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли менять рубли на евро и доллары.