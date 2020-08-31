Упадет или нет? Экономист сделал прогноз на курс рубля на осень

|
Анастасия Шадская
35

Свою оценку насчет ситуации с российской валютой сделал Никита Масленников.

Упадет или нет? Экономист сделал прогноз на курс рубля на осень

Фото: Известия / Сергей Коньков

Россияне могут выдохнуть — с окончанием лета рубль падать не будет. При этом будут наблюдаться скачки иностранной валюты, доллара США и евро. Таково мнение экономиста Никиты Масленникова, пишет URA.RU.

Экономист предположил, что есть сразу несколько причин, почему меняются в большую сторону курсы евро и доллара США. Скорее всего, длиться это будет недолго.

«Ситуация во многом связана с геополитическими факторами — обстоятельствами в Белоруссии и реакцией на это Евросоюза», — заявил он.

Подобная нестабильность может сохраниться до конца текущего года, причем коснется это и завязанных на американцев и европейцев валюты других государств. Поводом могут стать локальные события вроде президентских выборов в США или новые санкции в адрес России.

«Курсы стабилизируются и евро несколько отступит. Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — сделал оптимистичный прогноз Масленников.

А вот рубль, несмотря на все это, сможет сохранить высокую волатильности улучшить показатели.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли менять рубли на евро и доллары.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
2:52
Мужчину с четырьмя детьми спасли с горящего катера на Волге
2:37
Упадет или нет? Экономист сделал прогноз на курс рубля на осень
2:21
В ожидании приговора: какова арестантская жизнь Михаила Ефремова?
1:51
Власть и оппозиция показали одинаковые результаты на выборах в Черногории
1:35
В Генштабе Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседей из НАТО

Сейчас читают

Сын Полины Гагариной оказался копией Джастина Бибера
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок