Обещанное горячее питание для школьников вылилось в одни только завтраки

Начало нового учебного год ознаменуется в России обеспечением всех учеников с первого по четвертые классы горячим питанием. Это было решено на высшем уровне президентом РФ Владимиром Путиным. Но на практике организовать все не так просто, хотя средства до школ уже дошли.

Скорее всего, хватит выделенных из федерального бюджета денег только на один прием пищи — завтрак или обед. Это зависит от смены, в которую ребенок ходит в школу, но на практике всех кормят только завтраком, ведь он обходится дешевле, а обеспечить горячим питанием надо около семи миллионов детей по всей России, пишут «Известия».

Недовольство качеством питания в школах проявляют и дети, и их родители. Вторым часто приходится сдавать деньги на обед, чтобы дети не оставались голодными на одних завтраках, а дети отказываются есть. Причины — было невкусно или все давно остыло.

Чтобы такого не случалось, требуется следить за ситуацией, считают в Национальной родительской ассоциации. Там подсчитали, что на питание детей в разных регионах платят до 3,4 тысячи рублей в месяц. Для многих семей — серьезная трата, поэтому им важно, чтобы деньги не улетали в трубу.

В Министерстве просвещения сообщили, что вместе с «Общероссийским народным фронтом» будут проводить выборочный мониторинг качества горячего питания в школах.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится жизнь школьников и их родителей с 1 сентября.