Пал сухой травы под Новороссийском среди ночи перепугал местных жителей

Эфирная новость 42

Огонь за считанные минуты подобрался к автотрассе и жилым домам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Bieder; 5-tv.ru

Крупный природный пожар под Новороссийском этой ночью едва не привел к трагедии.

В районе одного из сел вспыхнула сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и уже через несколько минут огненная стена вплотную подошла к автотрассе и жилым домам. Люди в панике выбежали на улицы.

В районе стоял резкий запах гари. На тушение пожара спасателям потребовалось более трех часов. К борьбе со стихией привлекали около 30 человек.

Ситуация с возгоранием находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
В центре Екатеринбурга загорелся хлебозавод. Персонал эвакуирован
7:37
В Белоруссии военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями
7:28
Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах
7:20
Десять человек погибли во время наводнения в Турции
7:15
Запрыгнуть в последний вагон: кому положены выплаты до 1 октября?
7:03
Помощник Лукашенко отверг перспективу переговоров с оппозицией

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок