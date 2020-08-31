Пал сухой травы под Новороссийском среди ночи перепугал местных жителей
Огонь за считанные минуты подобрался к автотрассе и жилым домам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Bieder; 5-tv.ru
Крупный природный пожар под Новороссийском этой ночью едва не привел к трагедии.
В районе одного из сел вспыхнула сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и уже через несколько минут огненная стена вплотную подошла к автотрассе и жилым домам. Люди в панике выбежали на улицы.
В районе стоял резкий запах гари. На тушение пожара спасателям потребовалось более трех часов. К борьбе со стихией привлекали около 30 человек.
Ситуация с возгоранием находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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