Прокуратура заинтересовалась жестокими методами воспитания матери в Казани

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Женщина избила своего шестилетнего сына за то, что он спрятал от нее планшет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В Казани возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избила своего шестилетнего ребенка.

Жестокие методы воспитания попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина бьет сына по голове, таскает за волосы, бросает на пол. Жильцы дома выложили запись в соцсети. После этого прокуратура начала проверку.

Женщину нашли. Ей 33 года, она объяснила, что не разрешала ребенку играть в компьютерные игры. А после того, как мальчик спрятал планшет, мать не смогла сдержать свой гнев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Татарстана.

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