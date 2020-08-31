В канун учебного года родители устроили ажиотаж в торговых центрах

В настоящий кошмар для родителей превратилась в этом году подготовка детей к школе. В преддверии первого сентября торговые центры просто захлебываются от наплыва покупателей — этим летом из-за ограничений по коронавирусу купить все необходимое было невозможно. Поэтому в последний момент закупаются даже те, кто привык делать это заранее.

Родители в панике — повсюду гигантские очереди, высок риск подхватить коронавирус. Как собрать ребенка в школу безопасно для здоровья, выяснял Сергей Лесков.

Эта огромная очередь только для того, чтобы войти в торговый центр. Но выбора у родителей школьников уже просто нет — надо успеть до начала учебного года вот и приходится стоять иногда больше часа. Так, например, выглядит этот магазин канцтоваров в конце рабочего дня.

«Прилавки сметают полностью. Приходиться оставаться в нерабочее время, чтобы докладывать новый товар. 08:38 и ничего с этим пока не поделаешь», — сокрушается продавец-консультант магазина канцтоваров Ксения Герасимова.

А еще надо купить форму, ранец, обувь для уроков физкультуры. Озадаченным родителям торговые центры по всей стране приходиться брать если не штурмом, то точно осадой. Привычку, закупаться в последний момент, в этом году усугубил еще и каронавирус. Школьные ярмарки открылись только под конец августа.

«Как-то все надеялись что успеем, поэтому в последние выходные думали, как обучаться будем дистанционно или нормально», — рассказывает жительница Москвы Лариса.

Тетради, линейки, пеналы, дневники. На дизайн или цену многие покупатели уже не обращают внимания. Тут не до выбора. Сметают все, что попадется под руку.

На школьных ярмарках не протолкнуться. У каждого прилавка с канцелярией десятки покупателей. Чтобы элементарно купить тетради, ручки карандаши нужно отстоять в очереди минимум 15-20 минут.

У Екатерины Кирмель пятеро детей сядут за парты. Только канцтовары обошлись ей в три тысячи на каждого ребенка. И это не самые большие расходы. Она уже подсчитала — за школьную и спортивную форму и обувь придется отдать как минимум по десять тысяч. Но покупать одежду она пока не спешит. А вдруг опять переведут на дистанционное обучение. Говорит, лучше на эти деньги купит новый ноутбук.

«Вообще ничего не понятно. Будут ли дети в старшей школе переходить из класса в класс. Как они переходят там, химия, физика. Или будут сидеть в одном классе. Это тоже нужно понимать, потому что какие-то вещи докупать и с учебниками это связано», — поясняет многодетная мать.

Некачественный товар, сомнительные скидки и маркетинговые уловки, как перед новогодними праздниками. Маркетологи говорят, во время такого ажиотажа можно продать любой товар. Ведь времени сравнить цены и изучить разные предложения уже нет.

Единственный вариант сэкономить деньги и нервы — не спешить. Если не получилось сделать покупки заранее и с холодным расчетом, теперь лучше не спешить и отложить поход по магазинам.

В первую неделю и дресс-код в школах не такой строгий, и пары тетрадей и школьных ручек может вполне хватить. А через несколько дней, когда спрос на школьную одежду и канцелярию резко падает, уже продавцы заинтересованы распродать как можно больше оставшегося товара и магазины начинают давать реальные скидки.