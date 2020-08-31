Втрое увеличилось количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов
Зачастую, это сайты-двойники известных перевозчиков, которые якобы предлагают билеты с большой скидкой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Ducret; 5-tv.ru
Количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов увеличилось втрое. И это только за последний месяц.
По данным «Известий», в сезон путешествий IT-компании насчитали более 130 новых русскоязычных ресурсов, созданных мошенниками. Зачастую это сайты-двойники известных перевозчиков. Аферисты предлагают билеты с большой скидкой, а после получения денег перестают выходить на связь.
Эксперты отмечают — попасть на уловки мошенников сейчас можно также при бронировании номеров в отелях и аренде машин. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к щедрым предложениям в Сети и тщательно проверять ресурс. Оплачивать покупки только на официальных сайтах.
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