Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни»

Эфирная новость 106

Актер заявил, что никогда не садился за руль пьяным, и это якобы должна подтвердить новая биологическая экспертиза.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным. И это якобы должна подтвердить биологическая экспертиза лобового стекла его машины. На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП актер сравнил себя с «приговоренным к казни». Несмотря на все заявления, суд отклонил ходатайство о проведении новой экспертизы. Раннее биологические следы Ефремова нашли на сработавших подушках безопасности со стороны водительского места.

В суде допрашивают еще одного свидетеля защиты, который, по словам адвоката актера Эльмана Пашаева, даст сенсационные показания и подтвердит отсутствие Ефремова за рулем в момент столкновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель рассказал в суде о «лохматом» пассажире в машине Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
31 авг
Свидетель рассказал в суде о «лохматом» пассажире в машине Ефремова
31 авг
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
31 авг
Михаил Ефремов попросил суд выполнить его «последнее желание»
31 авг
Ефремов вновь отказался от своего адвоката
31 авг
«Невозможно смотреть на эту мерзость!» —Фадеев категорично высказался о деле Ефремова
31 авг
В ожидании приговора: какова арестантская жизнь Михаила Ефремова?
30 авг
«Я их разнесу в суде!» — Эльман Пашаев указал на несостыковки в деле Ефремова
30 авг
Добровинский иронично ответил Джигурде на обвинение в «подлоге улик» по делу Ефремова
29 авг
Джигурда подал заявление против адвоката потерпевших по делу Ефремова
28 авг
«Обломались!» — Пашаев раскрыл подробности дела о мошенничестве

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:52
Мишустин озвучил список поручений по итогам поездки на Дальний Восток
16:44
Никаких бантов и косичек: какие прически школьников сейчас в моде — лайфхак от Лисовца
16:29
Разошлись, как ширинка Ильича: Солист Little Big мог уйти от жены к коллеге?
16:19
Три страны запретили въезд Александру Лукашенко
16:12
«Мы улыбаемся»: в Гидрометцентре прокомментировали «суровый» прогноз на зиму
16:09
Посмотрите лучший музыкальный клип 2020: Итоги премии MTV VMA

Сейчас читают

Вдовец Легкоступовой собрался в море, чтобы оплакивать смерть любимой
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок