Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни»
Актер заявил, что никогда не садился за руль пьяным, и это якобы должна подтвердить новая биологическая экспертиза.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Михаил Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным. И это якобы должна подтвердить биологическая экспертиза лобового стекла его машины. На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП актер сравнил себя с «приговоренным к казни». Несмотря на все заявления, суд отклонил ходатайство о проведении новой экспертизы. Раннее биологические следы Ефремова нашли на сработавших подушках безопасности со стороны водительского места.
В суде допрашивают еще одного свидетеля защиты, который, по словам адвоката актера Эльмана Пашаева, даст сенсационные показания и подтвердит отсутствие Ефремова за рулем в момент столкновения.
Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель рассказал в суде о «лохматом» пассажире в машине Ефремова.
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