Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни»

Михаил Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным. И это якобы должна подтвердить биологическая экспертиза лобового стекла его машины. На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП актер сравнил себя с «приговоренным к казни». Несмотря на все заявления, суд отклонил ходатайство о проведении новой экспертизы. Раннее биологические следы Ефремова нашли на сработавших подушках безопасности со стороны водительского места.

В суде допрашивают еще одного свидетеля защиты, который, по словам адвоката актера Эльмана Пашаева, даст сенсационные показания и подтвердит отсутствие Ефремова за рулем в момент столкновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель рассказал в суде о «лохматом» пассажире в машине Ефремова.