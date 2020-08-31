Свидетель рассказал в суде о «лохматом» пассажире в машине Ефремова

Очередной свидетель защиты устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве актера Михаила Ефремова в ходе заседания в Пресненском суде рассказал о «лохматом» пассажире в машине обвиняемого. По словам Андрея Гаева, после столкновения он шел за своим приятелем Александром Кобцом, который направился к водителю внедорожника.

В определенный момент с пассажирского места автомобиля вышел человек, в котором очевидец узнал заслуженного артиста РФ.

«Я был ближе к пассажирской стороне джипа. Мне было видно пассажирское сиденье. Саша подошел к водительской двери, вижу разговаривают. Саша на меня начинает идти. <…> Открывается пассажирская дверь, и я вижу мужчина вылезает, волос много и, смотрю, шею чешет. Он вышел какой-то нетрезвый, сонный. Я на него смотрю и понимаю, что я его знаю. <…> Я его привык видеть прилизанным, потом понимаю, что это актер, еще через секунду я говорю, что это Ефремов», — рассказал Андрей Гаев.

Мужчина пояснил, что вечером 8 июня, когда произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, они приятелем гуляли по столице и распивали слабоалкогольные напитки. На Садовом кольце друзья оказались случайно и поневоле стали очевидцами смертельной аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине.