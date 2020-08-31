«Как девочка, когда рядом Максим»: Галкин и Пугачева сделали «стильное» селфи
Звездная пара заинтриговала фанатов поездкой в неизвестном направлении.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
В последнее время тема неувядающей красоты и молодости 71-летней Аллы Пугачевой стала одной из самых обсуждаемых среди пользователей. Супруг Примадонны Максим Галкин то и дело подливает масла в огонь, публикуя все новые кадры своей похорошевшей супруги.
На своей странице в Instagram юморист выложил совместное селфи с женой, сделанное на заднем сиденье автомобиля, заинтриговав фанатов предстоящей поездкой.
«Поехали!»— подписал снимок Галкин, поставив хэштег #парочка.
Правда, знаменитость так и не раскрыл, куда же все-таки направляется с любимой супругой. Впрочем, все внимание заглянувших на его страницу пользователей оказалось обращено на стильный look Аллы Борисовны. На фото она предстала с ярким макияжем и эффектной прической, еще раз доказав, что годы над ней не властны. Некоторые посчитали, что «виной» всему 44-летний Галкин, рядом с которым Пугачева расцветает.
«Алла Борисовна выпила эликсир молодости»;
«Классная парочка»;
«Аллочка как девочка, когда рядом Вы, Максим», — восхитились внешним видом звезды поклонники.
К слову, Пугачеву часто путают с ее дочерью Кристиной Орбакайте. В последнее время Примадонна сильно похудела, из-за чего стала выглядеть еще моложе, чем раньше. Не зря многие считают, что знаменитость разгадала секрет вечной молодости.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина трогательно похвасталась своим «знаменитым» отцом.
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