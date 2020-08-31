Каким букетом порадовать и удивить учителя на 1 сентября? — советы флориста

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Виктория Андреева
Эксклюзив 63

Эксперт по цветам Анжелика Ларина рассказала о прекрасной альтернативе «приевшимся» традиционным композициям.

Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Grebnev; 5-tv.ru

Согласно этикету, в России принято поздравлять педагогов с 1 сентября пышными букетами и небольшими презентами. Однако год от года тенденции меняются, а удивить любимого учителя становится все сложнее. Но отчаиваться рано, уверяет флорист Анжелика Ларина. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт рассказала, как удивить окружающих на торжественной линейке.

Дайте волю фантазии!

Анжелика Ларина отмечает, что сегодня на смену традиционным букетам приходят всевозможные вкусно-съедобные. В частности, из конфет и шоколадок, фруктов и даже овощей! Особой популярностью также пользуются композиции из сухоцветов, в состав которых входят: лаванда, лагурус, колосья пшеницы и масса других высушенных трав и растений.

«Вместо букетов на 1 сентября — сухоцветные композиции. Сейчас огромный выбор лаванды, это будет чудесно. Можно в них вписать какой-то сувенир, коробочку конфет. Это будет долговечно, может пригодиться дома и в классе», — отмечает флорист.

Еще одна альтернатива — живые цветы в горшочках. Такой сюрприз будет не только приятен, но и полезен: впоследствии этими растениями можно украсить кабинет педагога.

Стоимость букета на 1 сентября

Если же родители не готовы уходить от привычных стандартов, то им важно понимать флористические тенденции, а также примерную стоимость создаваемых шедевров.

По оценке Анжелики Лариной, в среднем достойный букет на торжественную линейку обойдется россиянам в сумму от 700 до 1,5 тысячи рублей. Как пояснила эксперт, в данном случае цена варьируется в зависимости от «статуса» используемого цветка. К слову, неизменными лидерами по-прежнему остаются гладиолусы.

«За 700 рублей это будут хризантемы, одна роза, герберы — цветы попроще. А за 1,5 тысячи — гортензии, розы пионовидные и другие. Но чаще всего это все небольшого размера, потому что у первоклашки маленькая рука. <…> Минимальная стоимость букета на 1 сентября — 350 рублей — три розы в упаковке. Не совсем букет, но многие называют это букетом», — пояснила Ларина.

А также добавила, что нормальная практика — букет педагогу в дар от родительского комитета. В данном случае необязательно тратиться по две-три тысячи рублей, когда можно в складчину, за небольшую сумму, приобрести достойный подарок.

Добрый совет

Как опытный флорист, Анжелика не раз сталкивалась и с конфликтными ситуациями перед 1 сентября. Так, порой родители предлагают первоклашкам выбрать букет, а сами ввиду тех или иных причин останавливаются на кардинально противоположном варианте. В результате: и малыш расстроен, и у мамы совсем нет настроения для праздника.

Эксперт советует: чтобы избежать некрасивых сцен, определитесь заранее со своими возможностями. И, конечно, если это удастся, разрешите малышу, особенно мальчику, самостоятельно выбрать презент для педагога.

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