Каким букетом порадовать и удивить учителя на 1 сентября? — советы флориста
Эксперт по цветам Анжелика Ларина рассказала о прекрасной альтернативе «приевшимся» традиционным композициям.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Grebnev; 5-tv.ru
Согласно этикету, в России принято поздравлять педагогов с 1 сентября пышными букетами и небольшими презентами. Однако год от года тенденции меняются, а удивить любимого учителя становится все сложнее. Но отчаиваться рано, уверяет флорист Анжелика Ларина. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт рассказала, как удивить окружающих на торжественной линейке.
Дайте волю фантазии!
Анжелика Ларина отмечает, что сегодня на смену традиционным букетам приходят всевозможные вкусно-съедобные. В частности, из конфет и шоколадок, фруктов и даже овощей! Особой популярностью также пользуются композиции из сухоцветов, в состав которых входят: лаванда, лагурус, колосья пшеницы и масса других высушенных трав и растений.
«Вместо букетов на 1 сентября — сухоцветные композиции. Сейчас огромный выбор лаванды, это будет чудесно. Можно в них вписать какой-то сувенир, коробочку конфет. Это будет долговечно, может пригодиться дома и в классе», — отмечает флорист.
Еще одна альтернатива — живые цветы в горшочках. Такой сюрприз будет не только приятен, но и полезен: впоследствии этими растениями можно украсить кабинет педагога.
Стоимость букета на 1 сентября
Если же родители не готовы уходить от привычных стандартов, то им важно понимать флористические тенденции, а также примерную стоимость создаваемых шедевров.
По оценке Анжелики Лариной, в среднем достойный букет на торжественную линейку обойдется россиянам в сумму от 700 до 1,5 тысячи рублей. Как пояснила эксперт, в данном случае цена варьируется в зависимости от «статуса» используемого цветка. К слову, неизменными лидерами по-прежнему остаются гладиолусы.
«За 700 рублей это будут хризантемы, одна роза, герберы — цветы попроще. А за 1,5 тысячи — гортензии, розы пионовидные и другие. Но чаще всего это все небольшого размера, потому что у первоклашки маленькая рука. <…> Минимальная стоимость букета на 1 сентября — 350 рублей — три розы в упаковке. Не совсем букет, но многие называют это букетом», — пояснила Ларина.
А также добавила, что нормальная практика — букет педагогу в дар от родительского комитета. В данном случае необязательно тратиться по две-три тысячи рублей, когда можно в складчину, за небольшую сумму, приобрести достойный подарок.
Добрый совет
Как опытный флорист, Анжелика не раз сталкивалась и с конфликтными ситуациями перед 1 сентября. Так, порой родители предлагают первоклашкам выбрать букет, а сами ввиду тех или иных причин останавливаются на кардинально противоположном варианте. В результате: и малыш расстроен, и у мамы совсем нет настроения для праздника.
Эксперт советует: чтобы избежать некрасивых сцен, определитесь заранее со своими возможностями. И, конечно, если это удастся, разрешите малышу, особенно мальчику, самостоятельно выбрать презент для педагога.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие прически школьников сейчас в моде.
Читайте также
68%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?