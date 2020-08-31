«Был с похмелья»: Ефремов покаялся, почему сначала признал вину в ДТП

Михаил Ефремов дал показания на заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы. Как рассказал заслуженный артист РФ, он «смутно» помнит день аварии и может делать лишь «предположения». По его словам, в день перед ДТП он пытался поймать такси.

«Я помню, что мне нужны были деньги, я лез за карточкой. Но я не помню, где стояла машина, то ли около дома, то ли около паба. Мне рассказал мой друг, что я звонил ему в 12 часов дня уже совсем пьяный», — заявил актер.

Ефремов сообщил, что не помнит, сам ли сел в машину или его туда «втянули» и также заявил, что не знает, откуда у него оказались наркотики.

Он также заверил судью, что ни Иван Стебунов, ни Сергей Гармаш «не имеют к делу никакого отношения». По его словам, в себя он начал приходить только когда оказался у врача и у следователя.

«Это могли быть остаточные явления, но кокаин я не принимал. Не понимаю откуда он взялся. Я за собой такую тягу не замечал», — сказал Ефремов.

Он отметил, что его воспоминания начинаются с того момента, как он сидел у следователя, после этого он вышел и его встретили друзья.

По словам Ефремова, он признал вину только потому, что «был с похмелья» и понимал, что срок и наказание в этом случае будут меньше. Он также заметил, что после этого «из всех утюгов» говорили, что он «убийца».

«Я увидел все эти передачи и понял, что мне нужно каким-то образом попытаться объясниться с пострадавшим. Тем более, когда я узнал, что у пострадавших появился господин Добровинский», — заявил актер, добавив, что репутация у защитника его оппонентов «слизкая».

Ефремов уверен, что найдет, по его признанию, «общий язык» с родственниками погибшего Сергея Захарова и сообщил, что высказывал соболезнования семье погибшего.

Актер отметил, что «не все» помнил на второй день, и больше всего его поразило, почему он в нетрезвом виде сел за руль.

«Раньше за мной такого не наблюдалось», — заявил он.

Ефремов произнес, что в баре, который он посетил перед аварией, его привыкли видеть нетрезвым. Он вспомнил, что ночью после ДТП был у дознавателя и давал показания следователю.

«Меня там встречал Гармаш, Высоцкий (Никита — Прим.ред.), Даша Белоусова», — сказал он.

По его словам, в себя он начал приходить 9 июня. Артист заподозрил неладное, посмотрев телевизор. При этом, по признанию Ефремова, полностью осознавать масштаб трагедии он начал примерно через две недели.

«Я первый раз в такой трагедии. У меня вообще чувство вины развито. Меня родителя так воспитывали. Мне жена говорила, что ты попадал на этом автомобиле в ДТП, но я такого не припомню», — заявил актер.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский напомнил Ефремову о показаниях, которые тот дал 18 июня на медицинском освидетельствовании в присутствии врачей. В частности, актер заявил, что управлял своим автомобилем на скорости 70-80 км/ч и, увидев встречный автомобиль, нажал на тормоз.

На просьбу Добровинского прокомментировать данное заявление, Ефремов ответил, что он «не комментатор».

Кроме того, актер заверил суд, что наркотики не употребляет, на что адвокат заметил, что психиатрам Ефремов «говорил другое».

Артист также прокомментировал возможную причастность к ДТП его друзей.

«Про то что мои друзья не причастны, я этого не помню. Но это мое умозаключение», — произнес он.

Актер добавил — на видео с аварии по его губам видно, что он произносит, что не виноват.

«Но эта частичка не опущена в этих записях. Моя жена звукорежиссер она мне так тоже говорит», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов сравнил себя с «приговоренным к казни».