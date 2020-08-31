Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?
Бывшая коллега адвоката рассказала, что в случае освобождения актера сумма гонорара увеличится.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.
Как заявила юрист, ранее работавшая с Пашаевым, по разным сведениям, услуги адвоката обойдутся Ефремову в десять миллионов рублей. При этом, по ее словам, в случае позитивного исхода для актера, Пашаев получит еще больше.
«Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — сказала бывшая коллега защитника в эфире телеканала НТВ.
Она также подчеркнула, что, вопреки всем слухам, они с Добровинским оказывают свои услуги семье погибшего бесплатно.
Ранее в Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу о ДТП с участием актера, в ходе которого Ефремов дал показания. В частности, как сообщал 5-tv.ru, заслуженный артист заявил, что изначально признал свою вину в смертельной аварии, поскольку был «с похмелья».
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