Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?

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Молодцова Анна
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Бывшая коллега адвоката рассказала, что в случае освобождения актера сумма гонорара увеличится.

Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.

Как заявила юрист, ранее работавшая с Пашаевым, по разным сведениям, услуги адвоката обойдутся Ефремову в десять миллионов рублей. При этом, по ее словам, в случае позитивного исхода для актера, Пашаев получит еще больше.

«Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — сказала бывшая коллега защитника в эфире телеканала НТВ.

Она также подчеркнула, что, вопреки всем слухам, они с Добровинским оказывают свои услуги семье погибшего бесплатно.

Ранее в Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу о ДТП с участием актера, в ходе которого Ефремов дал показания. В частности, как сообщал 5-tv.ru, заслуженный артист заявил, что изначально признал свою вину в смертельной аварии, поскольку был «с похмелья».

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