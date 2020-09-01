«Требуем возврата акций»: глава Башкортостана борется за «Соду»
Радий Хабиров прокомментировал иск Генпрокуратуры РФ в Арбитражный суд по вопросу возврата «Башкирской содовой Компании» Республике Башкортостан.
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Фото, видео: ТАСС / Вадим Массалимов; Пресс-служба главы Республики Башкортостан Хабирова
Глава Башкортостана Радий Хабиров собирается от лица вверенной ему республики требовать расследования относительно приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК), чтобы она вернулась в собственность региона. Он дал расширенный комментарий по поводу иска, поданного по поводу судьбы акций «Соды».
Занимающий свой пост с сентября 2019 года Радий Хабиров рассказал, что процедура приватизации прошла с многочисленными нарушениями.
«Мы считаем, что сделка по размытию акций „Соды“, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — заявил он.
Внимание к конфликту вокруг разработки горы Куштау компанией БСК привлекли жители Башкирии, когда стали устраивать митинги против деятельности предприятия. Они так активно возражали против нарушений в заповедной зоне, что в итоге дело дошло до президента РФ Владимира Путина. Он взял его под личный контроль и велел разобраться, почему контрольный пакет акций «Соды» оказался в руках частных лиц.
«По поручению президента мы отправили в Арбитражный суд наше исковое заявление в качестве третьего лица», — сообщил Хабиров.
Кроме того, в результате расследования администрации вскрылась мошенническая схема с целью сокрытия доходов компании.
«Был нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму — 34 миллиарда рублей. Требуем возмещения», — сказал Хабиров.
Глава Башкортостана напомнил, что компания «Сода» всегда принадлежала республике. О принадлежности БСК имеются соответствующие документы вплоть до начала 1990-х годов, когда после развала СССР образовалась Российская Федерация.
Именно поэтому Хабиров уже подписал заявление в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о неправомерных действиях должностных лиц в местной региональной власти. Суть отправленного заявления также состоит в расследовании обстоятельств дела и поиске виновных в размытии пакета акций БСК и нанесении серьезного финансового ущерба Башкирии.
Защита горы Куштау от совершения подобных нарушений в будущем тоже является важным вопросом на повестке дня для Радия Хабирова. Глава Башкортостана уже сообщал, что в срок до 4 сентября планирует подписать документ об особом статусе горы Куштау.
Ранее 5-tv.ru писал, как скандал вокруг БСК перешел на федеральный уровень.
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