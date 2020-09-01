«Требуем возврата акций»: глава Башкортостана борется за «Соду»

Глава Башкортостана Радий Хабиров собирается от лица вверенной ему республики требовать расследования относительно приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК), чтобы она вернулась в собственность региона. Он дал расширенный комментарий по поводу иска, поданного по поводу судьбы акций «Соды».

Занимающий свой пост с сентября 2019 года Радий Хабиров рассказал, что процедура приватизации прошла с многочисленными нарушениями.

«Мы считаем, что сделка по размытию акций „Соды“, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — заявил он.

Внимание к конфликту вокруг разработки горы Куштау компанией БСК привлекли жители Башкирии, когда стали устраивать митинги против деятельности предприятия. Они так активно возражали против нарушений в заповедной зоне, что в итоге дело дошло до президента РФ Владимира Путина. Он взял его под личный контроль и велел разобраться, почему контрольный пакет акций «Соды» оказался в руках частных лиц.

«По поручению президента мы отправили в Арбитражный суд наше исковое заявление в качестве третьего лица», — сообщил Хабиров.

Кроме того, в результате расследования администрации вскрылась мошенническая схема с целью сокрытия доходов компании.

«Был нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму — 34 миллиарда рублей. Требуем возмещения», — сказал Хабиров.

Глава Башкортостана напомнил, что компания «Сода» всегда принадлежала республике. О принадлежности БСК имеются соответствующие документы вплоть до начала 1990-х годов, когда после развала СССР образовалась Российская Федерация.

Именно поэтому Хабиров уже подписал заявление в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о неправомерных действиях должностных лиц в местной региональной власти. Суть отправленного заявления также состоит в расследовании обстоятельств дела и поиске виновных в размытии пакета акций БСК и нанесении серьезного финансового ущерба Башкирии.

Защита горы Куштау от совершения подобных нарушений в будущем тоже является важным вопросом на повестке дня для Радия Хабирова. Глава Башкортостана уже сообщал, что в срок до 4 сентября планирует подписать документ об особом статусе горы Куштау.

Ранее 5-tv.ru писал, как скандал вокруг БСК перешел на федеральный уровень.