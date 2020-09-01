«Все на Полину»: Дибров не оставит наследства старшему сыну

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Анастасия Шадская
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О составлении завещания известный телеведущий задумался после перенесенного недавно инсульта.

«Все на Полину»: Дибров не оставит наследства старшему сыну

Фото: Instagram @polinadibrova

Известный телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что его первенцу, сыну Денису, не достанется ничего из его имущества. К такому решению он пришел, когда начал составлять свое завещание, пишет РИА Новости.

В феврале Диброву внезапно стало плохо, он был срочно госпитализирован. Там ему поставили диагноз инсульт. Однако 36-летний сын Денис Дибров не помогал отцу, занималась восстановлением супруга его молодая, четвертая по счету, жена Полина. Именно поэтому шоумен решил сделать ее наследницей своего состояния.

«Все имущество надо переписать на Полину», — заявил он недавно.

Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Денис родился в первом браке, продлившемся всего несколько лет, и последние полтора десятилетия они не поддерживают связь.

«Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него», — категорично заявил Дибров.

Во втором браке у него появилась дочь, давно проживающая во Франции, а Полина Диброва родила ему подряд троих сыновей — Александра, Федора и Илью. О намерении исключить Дениса из своего завещания телеведущий поговаривал еще некоторое время назад.

Ранее 5-tv.ru писал про размер пенсии Дмитрия Диброва.

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