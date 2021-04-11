Как изменились за 10 лет звезды сериала «Школа» Валерии Гай Германики?

С момента выхода нашумевшего сериала «Школа» от режиссера Валерии Гай Германики прошло уже больше десяти лет. Интересно, как время отразилось на внешности актеров проекта?

Алексей Литвиненко

Исполнитель роли новенького ученика Ильи Епифанова, актер Алексей Литвиненко, и после съемок в «Школе» не пропал с экранов. Он снимался в других сериалах, например, в «Филфаке» и «Степных детях», а также в картине «Жить» Василия Сигарева.

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @litva, @alyass.ph

Игорь Огурцов

Актер Игорь Огурцов играл в сериале грозу всех учителей, сложного подростка по имени Леха Шутов. Актер мало изменился за эти годы, но успел пополнить свое резюме массой интересных ролей: в «Изгнании» и «Елене» Звягинцева, а также в сериале «Молодежка» про юных хоккеистов.

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @igorogurtsov13

Анна Шепелева

Анна Шепелева играла в «Школе» первую красавицу класса Ольгу Будилову, пользовавшуюся огромным успехом у парней. Она также связала свою жизнь с актерством и вновь сыграла у Гай Германики в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Недавно она блистала в популярном сериале «Последний министр».

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @she_paa

Валентина Лукащук

Роль изгоя класса в «Школе», девочки-эмо Ани Носовой исполнила Валентина Лукащук. Мрачный образ представительницы субкультуры, уже в 2010 году уходившей в прошлое, никак не вяжется с ее элегантным внешним видом в обычной жизни. Ее актерскую игру можно оценить в «Личных обстоятельствах», «Доме с лилиями» и «Детке».

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @v_lukashuk, @alinayaro.ph

Татьяна Шевченко

Татьяна Шевченко была той самой Меланьей, эмо-подружкой Ани Носовой. Многие помнят ее именно по этой роли, но сравнить уровень ее актерского мастерства десятилетней давности и сегодня не удастся — девушка решила не связывать жизнь с киноиндустрией.

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @snovaetatanya

Юлия Александрова

Еще одной девочкой-эмо в сериале была Колючка, которую сыграла Юлия Александрова. Актриса давно отошла от этого образа и хорошо знакома даже тем, кто никогда «Школу» не смотрел. Она замужем за режиссером Жорой Крыжовниковым и снималась во многих его картинах. Ее можно увидеть в таких комедиях, как «Елки», «Самый лучший день», «Горько!» и многих других.

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @yulia4alexandrova

Надежда Иванова

Образ мечтательной заучки Сони Каштанской, подвергавшейся преследованиям со стороны одноклассников, остался в прошлом для актрисы Надежды Ивановой. С тех пор она не раз была замечена в других ролях («Близкие», «Зайцев +1»), а также принимала участие в ярких фотосессиях.

Кадр из сериала «Школа»; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Александра Ребенок

Не только дети были героями «Школы» — многим запомнила и сексуальную учительницу физики, роль которой исполнила Александра Ребенок. Актриса и сейчас популярна в кино и сериалах России — например, играла в «Мертвом озере» и «Содержанках», «Кислоте» и «Невесте», пишет Афиша.Tut.By.

Кадр из сериала «Школа»; Instagram @sasharebenok

Ранее 5-tv.ru писал, как приняли нового мужа Валерии Гай Германики ее старшие дети.