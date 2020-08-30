Сын Валерии Арсений Шульгин не стал приглашать на свадьбу родного отца
21-летний сын певицы женился на своей избраннице Лиане Волковой. На церемонии присутствовали его близкие и друзья, но Александра Шульгина среди гостей не оказалось.
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Фото, видео: Instagram @valeriya, @prigozhin_iosif
Арсений Шульгин родился в звездной семье. Мама — певица Валерия, папа — известный композитор Александр Шульгин. Вот только после развода глава семейства, кажется, забыл о своих детях и полностью прекратил с ними общаться.
На свадьбу Шульгина-старшего жених приглашать не стал, сообщает «Экспресс газета». Валерия развелась со вторым мужем в 2002 году, но расстались они, когда Арсению не было еще и года. Артистка не была счастлива в браке.
«Он страшный человек. Я до сих пор не могу забыть, как нашего Артема укачало в машине, и Шульгин так его ударил по лицу, что у ребенка ухо почернело. Мало того, Шульгин запер его в наказание в вольере с собакой, которую Тема очень боялся», — вспоминает случай с братом Арсения певица.
Своего отца Арсений Шульгин практически не помнит. Но, признается, совсем не держит на него зла. Его сполна заменил отчим — продюсер Иосиф Пригожин — третий муж Валерии.
На свадьбе пасынка, прошедшей в пятницу, 28 августа, известный продюсер произнес трогательную речь и признался, что очень гордится хорошими отношениями с Арсением.
«Дорогие друзья! Я хочу сказать, что я горд и счастлив, что я смог стать родным и самым близким человеком для Арсения», — заявил продюсер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что фанаты предположили вероятную беременность невесты Шульгина.
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