Сын Валерии Арсений Шульгин не стал приглашать на свадьбу родного отца

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Софья Зуева
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21-летний сын певицы женился на своей избраннице Лиане Волковой. На церемонии присутствовали его близкие и друзья, но Александра Шульгина среди гостей не оказалось.

Фото, видео: Instagram @valeriya, @prigozhin_iosif

Арсений Шульгин родился в звездной семье. Мама — певица Валерия, папа — известный композитор Александр Шульгин. Вот только после развода глава семейства, кажется, забыл о своих детях и полностью прекратил с ними общаться.

На свадьбу Шульгина-старшего жених приглашать не стал, сообщает «Экспресс газета». Валерия развелась со вторым мужем в 2002 году, но расстались они, когда Арсению не было еще и года. Артистка не была счастлива в браке.

«Он страшный человек. Я до сих пор не могу забыть, как нашего Артема укачало в машине, и Шульгин так его ударил по лицу, что у ребенка ухо почернело. Мало того, Шульгин запер его в наказание в вольере с собакой, которую Тема очень боялся», — вспоминает случай с братом Арсения певица.

Своего отца Арсений Шульгин практически не помнит. Но, признается, совсем не держит на него зла. Его сполна заменил отчим — продюсер Иосиф Пригожин — третий муж Валерии.

На свадьбе пасынка, прошедшей в пятницу, 28 августа, известный продюсер произнес трогательную речь и признался, что очень гордится хорошими отношениями с Арсением.

«Дорогие друзья! Я хочу сказать, что я горд и счастлив, что я смог стать родным и самым близким человеком для Арсения», — заявил продюсер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фанаты предположили вероятную беременность невесты Шульгина.

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