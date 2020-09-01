Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать»
Школьники из разных регионов по видеосвязи задавали президенту вопросы, рассказывали о своих предках — героях войны.
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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru
В нашей стране проходит Всероссийский открытый урок. Со школьниками по видеосвязи общается Владимир Путин. Тема занятия — «Помнить — значит знать» — посвящена юбилею Победы. Однако начал глава государства с урока, который всем преподала пандемия.
«Сейчас школа, вся система образования, возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Это возвращение — большое событие и большая радость. Некоторые ограничения, между тем, все же останутся. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно, чтобы защитить здоровье», — обратился к школьникам Владимир Путин.
Президент назвал сохранение исторической памяти задачей государственной важности, отметив, что «берущие за живое» книги, фильмы и песни о войне — это неотъемлемая составляющая национального кода россиян.
«Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем — нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Наверное, никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники. Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней, наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров», — подчеркнул президент РФ.
Школьники из разных регионов задали президенту вопросы, рассказали о своих предках — героях войны. Нахимовцы из Калининграда пригласили верховного главнокомандующего в гости. Владимир Путин отметил, что филиалы Нахимовского училища теперь созданы на всех флотах.
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