Первый раз в первый класс: чем запомнится школьникам 1 сентября 2020 года?

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Учебный процесс в эпоху пандемии радикально изменился — даже торжественные линейки в День знаний прошли в условиях строгих правил безопасности.

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Фото, видео: www.globallookpress / Anton Belitsky

Всего за парты сегодня сели 17 миллионов российских школьников — обучение, наконец, реальное, а не виртуальное. Правда, в эпоху пандемии учебный процесс радикально изменился, даже торжественные линейки прошли в условиях строгих правил безопасности.

Какой теперь будет школа, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай.

Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится для российских школьников в этом году.

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