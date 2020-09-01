Первый раз в первый класс: чем запомнится школьникам 1 сентября 2020 года?

Всего за парты сегодня сели 17 миллионов российских школьников — обучение, наконец, реальное, а не виртуальное. Правда, в эпоху пандемии учебный процесс радикально изменился, даже торжественные линейки прошли в условиях строгих правил безопасности.

Какой теперь будет школа, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай.

Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится для российских школьников в этом году.