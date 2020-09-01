Путин ответил тем, кто называет Россию «страной-бензоколонкой»

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Василий Заика
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Президент РФ указал на ярко выраженные технологические возможности государства.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока ответил тем, кто называет государство «страной-бензоколонкой». По его словам, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что Россия обладает ярко выраженными технологическими возможностями.

Это подтверждено удачной реализацией дистанционного обучения студентов и школьников во время угрозы распространения COVID-19.

«У нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только „страна-бензоколонка“, как некоторые пытаются нас представить», — сказал Владимир Путин.

Покойный американский политик Джон Маккейн в 2014 году назвал Российскую Федерацию «бензоколонкой, которая пытается себя выдать за страну».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать».

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Путин ответил тем, кто называет Россию «страной-бензоколонкой»

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