Путин ответил тем, кто называет Россию «страной-бензоколонкой»
Президент РФ указал на ярко выраженные технологические возможности государства.
Закрыть
Смотрите также:
В Москве школьники сожгли портрет рэпера Моргенштерна в знак протеста — видео
Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать»
Путин назвал радостным событием возвращение школ к привычной жизни
Чем старше, тем дороже: сколько потратили родители на сборы ребенка к школе?
В канун учебного года родители устроили ажиотаж в торговых центрах
По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тысяч автомобилей
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
Снизить безработицу и повысить рождаемость: Путин поручил разобраться с проблемами регионов
«Детское «Лебединое»: Артисты балета ведущих театров выступили под окнами Петербургского онкоцентра
«Хотят влиять на эти процессы»: Путин прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
В Минпросвещения оценили готовность школ к новому учебному году
В России прошел Федеральный педсовет
Путин поручил взять под контроль работу коллекторов
Путин призвал взять под контроль «переходящих все границы» коллекторов
Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области
Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Как оформить грант для школьника в размере 125 тысяч рублей
Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока ответил тем, кто называет государство «страной-бензоколонкой». По его словам, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что Россия обладает ярко выраженными технологическими возможностями.
Это подтверждено удачной реализацией дистанционного обучения студентов и школьников во время угрозы распространения COVID-19.
«У нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только „страна-бензоколонка“, как некоторые пытаются нас представить», — сказал Владимир Путин.
Покойный американский политик Джон Маккейн в 2014 году назвал Российскую Федерацию «бензоколонкой, которая пытается себя выдать за страну».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать».
Читайте также
77%
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?