«Лезет по головам»: таролог раскрыла истинную сущность жены сына Валерии

Свадьба младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина вызвала у фанатов звездной семьи двоякое впечатление. И во многом потому, что их смутила избранница молодого человека — блогер Лиана Волкова с «туманным» прошлым.

Как выяснилось недавно, ранее у девушки был серьезный роман с сыном действующего мэра Владивостока, гонщиком Артуром Гуменюком. Он красиво ухаживал за любимой и даже подарил ей собственный бизнес. Однако его стараний не оценили: вскоре Лиана начала встречаться с Шульгиным.

Учитывая этот факт биографии Волковой, поклонники выразили опасение, что Арсений станет для нее лишь «проходным билетом» в звездное будущее. Но так ли это на самом деле? Ситуацию прокомментировала таролог и психолог Марианна Абравитова.

«Лиана фигура неоднозначная. Она из породы тех, кто прокладывает себе дорогу наверх очень цинично. Я бы назвала этот брак „ступенью“. Такие люди не останавливаются и будучи в отношениях они всегда хотят большего, то, что лежит выше. Поэтому, конечно, они лезут по головам. Этот брак я бы не назвала ни крепким, ни долгим», — рассказала в беседе с 5-tv.ru эксперт.

По словам Марианны, в лучшем случае эти влюбленные смогут прожить вместе около двух лет. И главной причиной распада союза может стать невыносимо сложный характер Лианы. Абравитова считает, что Волкова относится к истероидному типу личности, главная цель которой заполучить желаемое любым путем.

«Что касается ее чувств и эмоций. Она действительно влюблена в своего избранника. Но такие женщины не могут оставаться надолго с одним партнером. Здесь выходит деторождение одного ребенка, скорее всего оно будет, 90%. Но это ничего не значит: у Лианы еще будут дети от других мужчин. С другими мужьями или партнерами», — подытожила таролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты заподозрили супругу младшего сына Валерии в сокрытии беременности.