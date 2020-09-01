В Минске задержали нескольких российских журналистов

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Алина Потёмкина
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Предположительно, их отвезли в отдел милиции для проверки документов.

В Минске задержали нескольких российских журналистов

Фото: Известия / Алексей Майшев

Нескольких российских журналистов задержали в Минске в ходе марша студентов. В их числе сотрудники РИА Новости и сайта KP.RU. По предварительной информации, их везут в отделении милиции для проверки документов.

Это далеко не первый случай, когда в столице Белоруссии задерживают сотрудников российских СМИ во время выполнения служебных обязанностей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из Минска выслали троих журналистов «Известий». Им было отказано в освещении акций протеста, хотя все они подавали официальные заявки на аккредитацию. Дипведомство Белоруссии оставило их без ответа.

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги против итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал, как задержанные в Минске российские журналисты вернулись на родину.

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