В Минске задержали нескольких российских журналистов

Нескольких российских журналистов задержали в Минске в ходе марша студентов. В их числе сотрудники РИА Новости и сайта KP.RU. По предварительной информации, их везут в отделении милиции для проверки документов.

Это далеко не первый случай, когда в столице Белоруссии задерживают сотрудников российских СМИ во время выполнения служебных обязанностей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из Минска выслали троих журналистов «Известий». Им было отказано в освещении акций протеста, хотя все они подавали официальные заявки на аккредитацию. Дипведомство Белоруссии оставило их без ответа.

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги против итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал, как задержанные в Минске российские журналисты вернулись на родину.