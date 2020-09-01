«Не первый и не последний» — В МИД РФ отреагировали на санкционные угрозы США из-за Белоруссии

|
Светлана Александрова
26

Ранее появилось сообщение, что Вашингтон готов ввести новые санкции против России в случае открытого вмешательства Москвы в белорусские события.

«Не первый и не последний» — В МИД РФ отреагировали на санкционные угрозы США из-за Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Вашингтону самому следует воздержаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии и дать белорусскому народу самому решить свои проблемы. Так заместитель главы МИД России Сергей Рябков отреагировал на сообщение о том, что США могут ввести новые санкции против России в случае ее открытого вмешательства в дела Минска.

«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», — цитирует Рябкова Интерфакс.

Он обратил внимание на тот факт, что в последнее время на любую проблему Вашингтон отвечает одним и тем же способом — вводит санкции. Это, по мнению Рябкова, свидетельствует о «примитивизация американского внешнеполитического курса».

«Что касается санкционных угроз — это не первый и не последний раз. Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего кроме санкций», — отметил дипломат.

Такая политика, по его словам, «начинает вызывать серьезные вопросы» и «отторжение в международном сообществе», из чего США следует сделать выводы.

Ранее, как уже писал 5-tv.ru, агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепа США сообщило, что Вашингтон обсуждает возможность введения санкций против семи белорусских чиновников. Собеседник агентства не исключил также, что новые санкции могут быть введены и в отношении Москвы, если она «более открыто» вмешается в происходящее в Белоруссии.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.58
-0.22 88.15
0.32
Лунный календарь на сентябрь 2020: Что можно и нельзя делать

Последние новости

23:32
«Сидим, ждем полицию» — подруга Печерниковой подтвердила смерть актрисы
23:23
Умерла звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
23:07
«Не первый и не последний» — В МИД РФ отреагировали на санкционные угрозы США из-за Белоруссии
22:55
Умер первый конституционный омбудсмен в РФ
22:43
«Секс, шарм, соблазн»: фанаты подкололи Шаляпина за архивное фото с Аллегровой
22:26
Посол РФ в Дании вызван в МИД Королевства из-за инцидента над Балтикой

Сейчас читают

Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев
С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок