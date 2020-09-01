Вашингтону самому следует воздержаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии и дать белорусскому народу самому решить свои проблемы. Так заместитель главы МИД России Сергей Рябков отреагировал на сообщение о том, что США могут ввести новые санкции против России в случае ее открытого вмешательства в дела Минска.

«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», — цитирует Рябкова Интерфакс.

Он обратил внимание на тот факт, что в последнее время на любую проблему Вашингтон отвечает одним и тем же способом — вводит санкции. Это, по мнению Рябкова, свидетельствует о «примитивизация американского внешнеполитического курса».

«Что касается санкционных угроз — это не первый и не последний раз. Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего кроме санкций», — отметил дипломат.

Такая политика, по его словам, «начинает вызывать серьезные вопросы» и «отторжение в международном сообществе», из чего США следует сделать выводы.

Ранее, как уже писал 5-tv.ru, агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепа США сообщило, что Вашингтон обсуждает возможность введения санкций против семи белорусских чиновников. Собеседник агентства не исключил также, что новые санкции могут быть введены и в отношении Москвы, если она «более открыто» вмешается в происходящее в Белоруссии.