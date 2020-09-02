Видео: Хмурый первоклассник Гном Гномыч читает стихи на школьной линейке
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отвели сына в школу. Он уже успел получить первую грамоту.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Среди звездных детей, которые отправились 1 сентября в первый класс, был и сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша. Гном Гномычу, как его прозвали родители, исполнилось семь лет еще в январе, и теперь он стал школьником. На своей странице в Instagram мальчик выложил первые фотографии, на которых он запечатлен в новом качестве. На одной из них Саша Плющенко позирует в новенькой форме с букетом в руках на фоне огромного плаката, посвященного Дню Знаний.
«Я — первоклашка. Ура!» — подписан снимок.
На другой фотографии Гном Гномыч хвастается первой полученной в школе грамотой — «за стремления к знаниям и новым открытиям».
«Первоклассник Подмосковья к учебе готов! Кстати, я пошел в государственную школу в Московской области! Спасибо всем за поздравления», — написано под фото.
Тем временем Яна Рудковская выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта видео с торжественной школьной линейки, на котором первоклашки читают стихи перед родителями и своими старшими товарищами. Правда, Александр на кадрах отличается от одноклассников чрезвычайно хмурым выражением лица, а свою часть текста читает тихо и почти безучастно. В ролике, где учительница уводит новоявленных школьников в класс, Гном Гномыч тоже, похоже, чем-то очень недоволен.
«У него теперь не будет времени на тик ток!»
«Саша, удачи! У тебя все получится!
«Поздравляю с 1 сентября! Вперед к знаниям! Ты все сможешь!»
«Удачи в учебе, первоклассник! И спортивных успехов», — поздравляют школьника подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходила первая школьная линейка у первоклашек Галкина Лизы и Гарри Галкиных. Близнецов провожали в гимназию родители — Алла Пугачева и Максим Галкин.
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