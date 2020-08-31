Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Василий Заика
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Юморист выложил в сеть совместный снимок с Татьяной Брухуновой.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Писатель-юморист Евгений Петросян в своем аккаунте в Instagram опубликовал стильное семейное фото. На снимке 74-летний народный артист РСФСР и его 32-летняя супруга позируют на лавке на фоне кирпичной стены.

Стоит отметить, что одежда «молодоженов» выполнена в одной цветовой гамме. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова надели одинаковые плащи, половины которых черного и кофейного с молоком оттенка. Лицо артиста разговорного жанра закрывает защитная маска. Его молодая жена и помощница примерила шляпу.

«Family look», — коротко озаглавил свой пост Евгений Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

Примечательно, что юморист отключил возможность комментировать публикацию. Менее чем за час фото Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой набрало более двух тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова смело ответила защитникам Степаненко.

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