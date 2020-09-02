Петербурженка потребовала запретить песню «Третье сентября» Шуфутинского

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Анастасия Шадская
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Девушке не нравится ажиотаж вокруг этой даты.

Петербурженка потребовала запретить песню «Третье сентября» Шуфутинского

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Жительница Северной столицы решила выступить против знаменитой песни «Третье сентября» шансонье Михаила Шуфутинского. Ее не устраивает, что шлягер породил сотни мемов, заполонивших соцсети и сайты изданий.

Соответствующую петицию девушка по имени Алина Сергеева создала на портале Change.org.

«Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»!» — возмутилась жительница Петербурга. — Требую на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», а также пропаганду в социальных сетях и СМИ истерии вокруг этого дня, распространение мемов, посвященных композиции».

Инициатор напомнила, что Петербург — культурная столица. Так что такие явления, как мемы и шутки в адрес тематической песни в родном городе ее не устраивают.

Пока свое согласие под петицией поставили менее полутора сотен человек. Желание автора идеи вряд ли сбудется. Напротив, в сети все очень ждут завтрашнего дня.

Ранее 5-tv.ru писал, как Михаил Шуфутинский кардинально сменил образ.

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