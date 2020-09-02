Третье сентября — особенная дата для Михаила Шуфутинского, его фанатов и российской музыки в целом. Именно этому дню исполнитель посвятил свою самую узнаваемую песню с одноименным названием.

За день до наступления даты певец в своем микроблоге в Instagram поделился с подписчиками своими планами на этот знаменательный день.

«Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября», — заявил Шуфутинский.

Но без внимания своих поклонников Михаил решил все же не оставлять и пообещал выйти в прямой эфир со зрителями. В трансляции Михаил исполнит свою главную песню и поздравит всех фолловеров с их праздниками.

Instagram @mikhail.shufutinsky

Новость об этом фанаты эстрадного певца восприняли с большим энтузиазмом, в комментариях под видеообращением они принялись благодарить исполнителя за внимание и любовь к своим слушателям.

«Какой приятный сюрприз!»;

«Ждем эфир с нетерпением»;

«Спасибо, дорогой Михаил», — написали почитатели.

Песню «Третье сентября» знают не только поклонники творчества Шуфутинского и русскийской эстрады, но и пользователи интернета, в том числе, самые молодые. В сети песня родила знаменитый мем, который в огромных масштабах публикуют пользователи в этот день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка потребовала запретить песню «3 сентября» Шуфутинского.