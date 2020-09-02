Михаил Шуфутинский рассказал о своих планах 3 сентября — видео
Исполнитель легендарной песни пообещал встречу с фанатами «лицом к лицу».
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram @mikhail.shufutinsky
Третье сентября — особенная дата для Михаила Шуфутинского, его фанатов и российской музыки в целом. Именно этому дню исполнитель посвятил свою самую узнаваемую песню с одноименным названием.
За день до наступления даты певец в своем микроблоге в Instagram поделился с подписчиками своими планами на этот знаменательный день.
«Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября», — заявил Шуфутинский.
Но без внимания своих поклонников Михаил решил все же не оставлять и пообещал выйти в прямой эфир со зрителями. В трансляции Михаил исполнит свою главную песню и поздравит всех фолловеров с их праздниками.
Новость об этом фанаты эстрадного певца восприняли с большим энтузиазмом, в комментариях под видеообращением они принялись благодарить исполнителя за внимание и любовь к своим слушателям.
«Какой приятный сюрприз!»;
«Ждем эфир с нетерпением»;
«Спасибо, дорогой Михаил», — написали почитатели.
Песню «Третье сентября» знают не только поклонники творчества Шуфутинского и русскийской эстрады, но и пользователи интернета, в том числе, самые молодые. В сети песня родила знаменитый мем, который в огромных масштабах публикуют пользователи в этот день.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка потребовала запретить песню «3 сентября» Шуфутинского.
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