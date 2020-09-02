Кто виноват в гибели пяти человек при пожаре в Махачкале?
Двое детей погибли в выгоревшей дотла квартире, а этажом выше молодая мать с двумя малолетними детьми задохнулись от угарного газа.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
А в Махачкале следователи выясняют обстоятельства страшного пожара, в котором погибли четверо детей и молодая женщина. Огонь вспыхнул накануне поздно вечером в квартире на четвертом этаже, где жила многодетная семья.
Пожилой дедушка и четверо внуков успели выбежать, но еще двое маленьких детей погибли. Квартира выгорела дотла. Этажом выше от угарного газа задохнулись мать с двумя детьми.
Остальным жильцам удалось спастись — они с трудом, но смогли выбраться из задымленного подъезда. Причины трагедии устанавливают. Возбуждено уголовное дело.
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